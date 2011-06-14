فلسفه به آینده نگاه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کارگاه آموزشی پژوهشی حکمت اسلامی و عالم معاصر عصر امروز سه شنبه 24 خرداد در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به کار خود ادامه داد.

در این نشست دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد فلسفه دانشگاه تهران به بررسی موضوع آیا برای فلسفه اسلامی آینده ای متصور است پرداخت و گفت: این سئوال که فلسفه اسلامی چیست مسئله و پرسش مهمی است آیا اسلام فلسفه آورده است این معنا نه. فلسفه اسلامی آیا به معنای فلسفه ای است که فیلسوفان مسلمان تفکر کرده اند البته وجوه دیگری نیز برای تعریف فلسفه اسلامی قابل تصور است ما فیلسوف اسلامی و مسلمان داریم. برای نمونه ابن سینا فیلسوفی مهم است و از ارسطو کمتر نیست.

وی افزود: مسیحیت فلسفه نداشت، فیلسوفان مسیحی تحت تاثیر اسلام در قرون وسطی بودند جهان مسیحیت در دادگاه فلسفه محاکمه شد این حرف را لئواشتاروس می گوید. در مسیحیت سن توماس فیلسوفی است که قدیس شد اما در اسلامی که عقلانی است این فیلسوفان بودند که در دادگاه اسلام محاکمه شدند و تکفیر شدند. برای نمونه ابن سینا و فارابی تکثیر شدند و ملاصدرا تعبید شد و تا حدودی نیز تکفیر شد.

وی یادآور شد: در کشورهای دیگر اسلامی نیز وضع کم و بیش به همین صورت است باید توجه داشت که ایران مهد فلسفه بوده است کسی که از آینده می خواهد سخن بگوید نمی تواند گذشته خود را نفهمد. آینده در تقابل با گذشته است. آینده و گذشته از آن انسان است مجردات و خدا مافوق زمان هستند و گذشته و آینده ندارند انسان تنها موجودی است که عالم دارد چون وجود به رویش گشوده شده است انسان چون فکر دارد عالم دارد اساس عالم فکر است و آنجا که فکر است عالم نیز هست و اگر فکر نباشد عالم نیز وجود ندارد.

این استاد فلسفه اسلامی در ادامه تاکید کرد: فکر میزان خود است و فکر منجمد نیست و دارای بسط و گسترش است. باید توجه داشت این بسط و گسترش دوری بوده و افقی نیست. فکر حرکت دوری دارد و به سر جای اول خود بر می گردد اگر فکر به آغاز خود بر نگردد به نتیجه نمی رسد لذا بسط فکر دوری است و البته نه دور باطل.

دینانی یادآور شد: فلسفه اسلامی نیز باید به آغاز خود بازگردد. باید به آغاز فلسفه اسلامی برگردیم ما فلسفه اسلامی داریم ولی به تاریخ آن آشنایی نداریم. این ناآشنایی هم به آن علت بوده که نگذاشته اند آن را بخوانیم و هم به این علت بوده که پی آن نرفته ایم وقتی بدون تاریخ شویم منجمد می شویم همه چیز را می توان بدون تاریخ خواند مثلا پزشک خوبی می توان شد بدون آنکه تاریخ پزشکی را خواند ولی در مورد فلسفه باید تاریخ آن را خواند و مشکلات گذشته را مورد مطالعه قرار داد.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: کسی که به گذشته توجه نداشته باشد فیلسوف نیست فلسفه همیشه به آینده نگاه می کند به گذشته بر می گردد تا بتواند به آینده نگاه کند. انسان از گذشته منفعل است و نسبت به آینده فعال. اگر گذشته را نشناسیم جایگاه کنونی خود را نخواهیم شناخت. گذشته را باید از قید زمان آزاد کرد این کار فکر است. فکر می تواند حوادث گذشته را از زمان خود رها کند و چون آزاد است می تواند گذشته را از تقید آزاد کند و مال خود کند و بر اساس آن به آینده نگاه کند بر این اساس اینده داریم.

وی با اشاره به اینکه ابن سینا را نشناخته اید گفت: در مورد ابن سینا تعابیر غلطی وجود دارد مثلا فیلسوفان خود ما ابن سینا را مشایی می دانند این در حالیست که ابن سینا مشایی نیست. غربی ها نیز ابن سینا را افلاطونی و افلوطینی می دانند این هم یک غلط تاریخی است. ابن سینا یک حکیم خسروانی است او یک حکیم ایرانی است حکمت ایرانی یک حکمت خالده است یعنی زنده ای که هر لحظه بیدار است به عبارت بهتر یعنی زنده بیدار.

وی تصریح کرد: انسان وجودی است و باید بوجود بازگردد. فیلسوفان مسلمان به یک معنا وجودی هستند البته نه وجود به معنای اگزیستانس.

دینانی با اشاره به اینکه به جای صحبت از آینده بیایید به حال بازگردیم گفت: آیا در حال حاضر و در جامعه کنونی ما اصطلاحات ملاصدرا و ابن سینا زنده هستند؟ در پاسخ باید گفت اصطلاحات ملاصدرا و ابن سینا در جامعه ما زنده نیستند ما باید فلسفه را بخوانیم ولی نباید آن را خدمت کلام اسلامی بگیریم البته باید توجه داشت کلام اسلامی خیلی مهم است. فیلسوفان ما مسائلی را حل کردند که دیگر فیلسوفان از عهده آن عاجز بودند. فیلسوفان یهودی بعد از اسلام تحت تاثیر فیلسوفان مسلمان بودند ما نتوانسته ایم این موضوع را نشان دهیم و این بی هنری ما بوده است.

استاد دانشگاه تهران در پایان با اشاره به اینکه جهان غرب به عظمت ابن سینا بیش از حد واقف بوده و بهتر از ما او را می شناسد گفت: ابن سینا را اگر از (فرهنگ مکتوب اسلام نه کتاب و حدیث) بیرون بیاوریم هیچ چیز از آن باقی نمی ماند آینده فلسفه اسلامی وقتی است که ابن سینا را بفهمیم و آن را به دنیا بشناسانیم.

در ادامه این نشست دکتر عبدالرزاق حسامی فر استاد فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی به بررسی موضوع استاد مطهری و نقد ایده آلیسم پرداخت و گفت: ایده آلیسم در فلسفه معانی متفاوتی دارد یک ایده آلیسمی که در شناخت شناسی مطرح است و دیگری ایده آلیسمی که در وجود شناسی مورد بحث قرار می گیرد.

وی افزود: در وجود شناسی ایده آلیسم در مقابل ماتریالیسم قرار می گیرد در شناخت ایده آلیسم در برابر رئالیسم قرار می گیرد. ایده آلیسم معتقد است که تصور اصالت دارد ولی رئالیسم معتقد است ما به ازای خارجی تصور اصالت دارد.

وی تصریح کرد: نقدی که مطهری بر ایده آلیسم دارد در آثار گوناگون ایشان مختلف است برخی انتقادات مطهری بر ایده آلیسم ذهنی وارد نیست چون منابعی که در اختیار ایشان بوده محدود بوده اند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: فلسفه غرب از قرن 17 شاهد تحولی بنیادی در پژوهش فلسفی بود و فلسفه که تا پیش از این وجود شناسی را محور تفکر فلسفی قرار داده بود پس از آن به معرفت شناسی توجه کرد و بحث درباره نحوه شکل گیی شناخت و میزان اعتبار آن را در صدر مسائل فلسفی نشاند. این تغییر مسیر در قلمرو اسلامی به جهت عدم ارتباط میان دو عالم فلسفه اسلامی و غرب با 3 قرن تاخیر بازتاب یافت.

حسامی فر یادآور شد: استاد مطهری به عنوان استاد فلسفه اسلامی کوشید تا ابتدا با آرای فلاسفه غربی دوره جدید آشنا شود پس آنگاه با مبانی فلسفه اسلامی به تحلیل برخی از آراء آنها بپردازد. یکی از مسائلی که از ابتدا مورد توجه ایشان بود و در آثار متعدد ایشان و به ویژه مقدمه و پاورقی های مقالات اصول فلسفه و روش رئالیسم، مسئله شناخت و شرح مقصود منظومه به تحلیل آن پرداخت مسئله شناخت بود. در خصوص مسئله شناخت اعتبار حسی و کاشفیت آن از خارج دو دیدگاه اصلی وجود دارد که در برابر هم قرار دارند یکی رئالیسم که وجود ما به ازای ادراکات حسی را در خارج می پذیرد و شناخت حسی را کاشف از خارج می داند و دیگری ایده آلیسم ذهنی که منکر این امر است.

وی افزود: علامه طباطبایی در متن اصول فلسفه و روش رئالیسم و به اقتفای ایشان استاد مطهری در این کتاب با دفاع از مبانی رئالیستی فلسفه اسلامی به نقد ایده آلیسم ذهنی یا اصالت تصور از یک سو و نقد مبانی موتریالیسم دیالگتیک از سوی دیگر می‌پردازد. ایشان در کتاب نخست ایده آلیسم به معنای اصالت تصور را از حیث انکار واقعیت همطراز فلسفه می گیرد و فیلسوفان ایده آلیستی چون بارکلی و شوپنهاور را به لحاظ انکار جهان خارج از ظرف ذهن در کنار سوفستائیانی چون پروتاگوراس نام می برد در حالیکه در کتاب دوم تحلیل عمیق تری از مسئله شناخت و اثبات جهان خارج به دست می‌دهد.