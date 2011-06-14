فضاهای باز مکان مناسبی برای ورزش کردن در هوای آلوده نیستند

حسین پار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بروز پدیده گرد و غبار در استان در خصوص ورزش کردن در هوای آلوده، اظهار داشت: در فعالیتهای مداوم و کم شدت نظیر دوهای نرم، کوه پیمایی، دوچرخه سواری جاده و پیاده روی تند به دلیل افزایش و عمق تنفس فرد ورزشکار بیشتر در معرض آلاینده ها قرار گرفته که باعث بروز صدمات قابل توجهی به ریه ها و حتی بروز حملات قلبی و سکته به خصوص در افراد در معرض خطر(مردان و زنان سالمند، بیماران آسمی و بیماران قلبی ) می شود.



وی افزود: در هوای آلوده فضاهای ورزشی باز نظیر استادیوم های ورزشی رو باز و ایستگاههای ورزشی کنار خیابان های اصلی شهرها مکان مناسبی برای ورزش کردن نیستند، لذا انجام فعالیت های ورزشی در فضاهای بسته نظیر سالن اثرات آلودگی هوا را کاهش می دهد.



مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه توصیه کرد:حتی الامکان در زمانهایی که آلودگی هوا در بیشترین حد است از ورزش کردن و حتی فعالیتهای روزانه خارج از منزل خودداری شود.



فعالیتهای بی هوازی ورزش های مناسبی در هوای آلوده هستند



پار تصریح کرد: فعالیتهای بی هوازی متناوب نظیر تمرین وزنه سبک، ژیمناستیک، تنیس روی میزهمچنین ورزشهای آبی مانند شنا و شیرجه به ویژه در استخرهایی که آب حوضچه شنای آن ها دارای حد مجازی از کلر باشد ورزشهای مناسبی درهوای آلوده هستند.



این کارشناس ورزش در خصوص انجام فعالیت های ورزشی در هوای گرم تابستان، اظهار داشت:حرارت بسیار بالا به مغز و سایراندام های حیاتی انسان آسیب می زند و ورزش کردن که با هدف تأمین سلامتی هر چه بیشتر انجام می شود نه تنها می تواند مضر باشد بلکه باعث بروزعوارضی همچون گرمازدگی و واماندگی گرمایی می شود، لذا ورزش کردن در این فصل ملزم به رعایت اصول خاصی است.



عدم جبران مایعات از دست رفته بدن مرگ آفرین است



پار با اشاره به کاهش مایعات بدن ورزشکاران در فصل گرما، تصریح کرد: یک فرد بزرگسال با جثه متوسط در روز دو لیتر آب از دست می دهد در حالی که یک ورزشکار ممکن است طی یک ساعت ورزش شدید حدود سه لیتر آب از دست بدهد، در صورتی که این مایعات از دست رفته جایگزین نشوند ممکن است" کم آبی" یا "دهیدراسیون" عارض شود، دهیدراسیون خفیف تا حد یک درصد کاهش وزن بدن می تواند با ایجاد سرگیجه و سردرد بر خطر گرمازدگی بیافزاید و درصورت عدم درمان" دهیدراسیون" بدتر و حتی کشنده می شود.



این استاد دانشگاه صنعتی کرمانشاه مصرف مایعات سرد ورقیق را بهتر دانست و تاکید کرد: لازم است ورزشکاران آب یا سایر نوشابه ها را قبل، در طی و بعد از ورزش مصرف کنند.



ورزش های زیر اشعه خورشید نامناسب و ورزش های آبی و کوتاه مدت در تابستان بهتر است



پارورزش هایی که با شدت بالا، به مدت طولانی و ورزش هایی که زیر اشعه های خورشید در فصل گرما انجام می شود را نا مناسب دانست و افزود: سالن های سر پوشیده و مجهز به تهویه و سرد کننده بهترین مکان برای انجام فعالیت های ورزشی در هوای گرم، همچنین کار با وزنه، ورزشهای کوتاه مدت، شنا و ورزش های آبی از مناسب ترین ورزش های فصل تابستان هستند.



لباس های تیره هنگام ورزش باعث بیماریهای های پوستی می شود



این کارشناس ورزش پوشیدن لباس های سبک، آزاد و نخی در رنگ های روشن که تعریق و خنک سازی بدن را بهتر انجام می دهند را ضروری عنوان کرد و گفت: در محیط ورزش تا آنجا که ممکن است لباس کمتری پوشیده شود زیرا که لباس های تیره با الیاف مصنوعی باعث عدم تبادل حرارت بین پوست بدن و لباس و بروز بیماری های پوستی می شود، همچنین استفاده از کلاه لبه دار با اندازه های حداقل 7 سانتی متر در زیر آفتاب سر را خنک نگه می دارد.