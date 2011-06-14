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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

مصرف بنزین سوپر در بابلسر و فریدونکنار افزایش یافت

مصرف بنزین سوپر در بابلسر و فریدونکنار افزایش یافت

بابلسر - خبرگزاری مهر: رئیس شرکت فرآورده های نفتی بابلسر و فریدونکنار از افزایش چهاردرصدی مصرف بنزین سوپر و کاهش چهاردرصدی بنزین معمولی در این دو شهرستان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، محمود میار بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود:  مصرف کل فرآورده های سوختی پارسال به ترتیب بنزین معمولی با مصرف 67 میلیون و 140 هزار لیتر با چهار درصد کاهش و بنزین سوپر هفت میلیون و 788 هزار لیتر با چهار درصد افزایش روبرو بوده است.

میار، از کاهش مصرف نفت سفید با یک میلیون و 506 هزار و 800 لیتر با 47 درصد کاهش و نفت ‌از با 34 میلیون و 627 هزار لیتر با یک درصد کاهش در سال گذشته خبر داد.

وی افزود: از ابتدای قانون هدفمندکردن یارانه‌های نفتگاز کشاورزی تا پایان فروردین امسال با مصرف یک میلیون و 378 هزار لیتر با 33درصد کاهش و نفتگاز حمل و نقل با مصرف پنج میلیون و 819 هزار لیتر با هفت درصد کاهش روبرو بوده است.

بابلسر و فریدونکنار از شهرهای گردشگری و بندری مازندران است که بیشترین تعداد مسافران ورودی استان را به خود اختصاص می دهند.

کد مطلب 1335757

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