مصرف بنزین سوپر در بابلسر و فریدونکنار افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، محمود میار بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مصرف کل فرآورده های سوختی پارسال به ترتیب بنزین معمولی با مصرف 67 میلیون و 140 هزار لیتر با چهار درصد کاهش و بنزین سوپر هفت میلیون و 788 هزار لیتر با چهار درصد افزایش روبرو بوده است.

میار، از کاهش مصرف نفت سفید با یک میلیون و 506 هزار و 800 لیتر با 47 درصد کاهش و نفت ‌از با 34 میلیون و 627 هزار لیتر با یک درصد کاهش در سال گذشته خبر داد.

وی افزود: از ابتدای قانون هدفمندکردن یارانه‌های نفتگاز کشاورزی تا پایان فروردین امسال با مصرف یک میلیون و 378 هزار لیتر با 33درصد کاهش و نفتگاز حمل و نقل با مصرف پنج میلیون و 819 هزار لیتر با هفت درصد کاهش روبرو بوده است.

بابلسر و فریدونکنار از شهرهای گردشگری و بندری مازندران است که بیشترین تعداد مسافران ورودی استان را به خود اختصاص می دهند.