به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدر نوری ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از بزرگترین طرح آبیاری تحت فشار استان همدان در فامنین با اشاره به اینکه گذر از کشاورزی سنتی و معیشتی و رسیدن به کشاورزی صنعتی و رقابتی از اهداف برنامه پنجم توسعه است، گفت: نیروی انسانی نقش مهمی در اجرای این برنامه دارد.

وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: استقلال جامعه در تمامی ابعاد به کشاورزی بستگی دارد و در برنامه پنجم توسعه کشور به بخش کشاورزی نگاه ویژه ای شده است.

حاصل اجرای پروژه‌های عمرانی قدرت اقتصادی است

نوری اضافه کرد: حاصل اجرای پروژه‌های عمرانی قدرت اقتصادی است و اجرای هرچه بیشتر پروژه‌ها منجر به توسعه، پیشرفت، آبادانی و رفاه می شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان با اشاره به تاخیر در بهره برداری از برخی از پروژه‌ها گفت: محدودیت ظرفیتهای استان گاهی موجب تاخیر در بهره برداری پروژه‌ها می‌شود.

علی حیدر نوری همچنین از تهیه طرح آمایش سرزمین همدان برای نخستین بار خبر داد و گفت: این طرح با هدف حفظ و صیانت از منابع تجدید ناپذیر و حفظ محیط زیست اجرا شده و نقشه آن در حال چاپ است.

کشاورزی پیشرو در توسعه استان همدان است

وی کشاورزی را پیشرو توسعه استان همدان دانست و گفت: این امر واقعیتی انکار ناپذیر است و همه مسئولان باید به آن توجه داشته باشند.

نوری با اشاره به مستعد بودن خاک کشاورزی در استان همدان گفت: در صورتی که منابع آبی همدان به درستی مدیریت شود در افزایش بهره وری موثر خواهد بود.

وی اضافه کرد: آبیاری تحت فشار در استفاده بهینه از منابع و کیفیت بخشی بر محصولات کشاورزی تاثیر بسزایی دارد و اگر بخش خصوصی در این عرصه وارد شود اقتصاد مقتدر و پایداری ایجاد خواهد شد.