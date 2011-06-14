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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۴۳

برگزاری مراسم جشن روز پدر در مرکز توانبخشی طلوع

اراک - خبرگزاری مهر: در آستانه فرا رسیدن میلاد با سعادت اوین پیشوای شیعیان مراسم جشن روز پدر در انجمن آلزایمر استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر مدیرعامل انجمن آلزایمر استان مرکزی دراین مراسم که عصر سه شنبه با حضور جمعی از مسئولین استانی، خیرین و مددجویان مرکز توانبخشی طلوع برگزار شد گفت: انجمن خیریه آلزایمراستان مرکزی هرساله با برگزاری مراسم جشن روز پدر در میلاد با سعادت امیرالمومنین از مقام ضمن تقدیراز مقام شامخ پدر از خیرین مرد فعال د راین انجمن نیز تجلیل می کند.

محمود زارعی افزود: انجمن آلزایمر استان مرکزی هم اکنون با مرکز روزانه، شبانه روز، حرفه آموزی بیماران روانی مزمن، کارآفررینی رضوی ویژه زنان بد سرپرست و بی سرپرست و مرکز دختران رضوان ویژه دختران بد سرپرست و بی سرپرست به فعالیت های خود در سطح استان مرکزی می پردازد.

کد مطلب 1335773

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