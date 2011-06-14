دومین نشست شبکه تشکلهای اقتصادی در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سه شنبه دومین جلسه شبکه تشکلهای اقتصادی استان با حضور رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان، دبیر اتاق تعاون استان، نائب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان اصفهان و مشاور عالی انجمن کانون کارفرمایان استان در امور دانشگاهی برگزار شد.
سرمایههای مناسبی به بخش خصوصی تزریق میشود
رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان در این جلسه با موثر ارزیابی کردن وجود چنین تشکلی در استان برای پیشبرد اهداف بازرگانی، صنعتی، معدنی، تعاونی و صنفی گفت: مجمع تشکلهای اقتصادی میتواند با ساماندهی هر چه بهتر و بررسی وضعیت اقتصادی استان کمک شایانی به سرمایهگذاران و شاغلان در این امور از یک طرف و از سویی دیگر کمک به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان و مدیران دولتی داشته باشد.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی افزود: سرمایههای مناسب و موثری از سوی دولت به بخش خصوصی تزریق میشود که با دانستن و ارزیابی توانمندیهای صنعتی استان میتوان آنها را دستهبندی و با کمک این تشکل به جامعه صنعتی، معدنی و اصناف اعم از تولیدی، توزیعی و یا خدماتی انتقال داد.
انتظاری از بخشهای دولتی نداریم
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان نیز در ادامه با بیان اینکه در گذشته تصمیمگیریهای دولتی با دخالت بخشهای خصوصی موسوم نبود اما در حال حاضر این وضعیت رو به بهبود است، ادامه داد:این تشکل اقتصادی میتواند به عنوان یک NGO همبستگی در بخش خصوصی را سامان و با بخش دولتی ارتقا بدهد.
خسرو کساییان اضافه کرد: انتظاری از بخشهای دولتی نداریم و باید قادر باشیم برای مسائل اقتصادی در بخش خصوصی چارهای بیندیشیم.
وی با مثبت ارزیابی کردن از برگزاری این نشست و تشکیل این شبکه اقتصادی در استان بیان داشت: داشتن اساسنامه مناسب میتواند به حرکت مستمر این تشکل کمک شایانی داشته باشد.
کساییان تاکید کرد: ایجاد انگیزه و تشویق برای حضور تمامی فعالان اقتصادی از وظایف این شبکه است که همدلی و همبستگی اعضا را به همراه دارد.
وی اظهار داشت: باید در امور تشکل تقسیم وظایف داشته باشیم تا کار و فعالیت به صورت یکنواخت و درگیر بودن تمامی اعضا صورت بگیرد.
تشکلهای اقتصادی باید جذابیت و دوام داشته باشد
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه جای چنین تشکلی در استان خالی است، گفت: باید همفکریهای اقتصادی استان در یک مکانی صورت بگیرد و پس از آن به مسئولان ارجاع داده شود.
حبیب الله بهرامی با بیان اینکه برخی از این تشکلها در استان با حرارت زیادی ایجاد میشود اما دوام ندارند، تصریح کرد: این شبکه باید به گونهای کار خود را آغاز کند که چه در حال حاضر و چه در آینده همچنان جذابیت و وارستگی خود را داشته باشد.
وی افزود: اساسنامه این شبکه باید بر مبنای اصول سازمانهای مردم نهاد (سمن) تدوین شود که برای به ثبت رساندن این تشکل مسیر هموارتر باشد.
بهرامی همچنین با بیان اینکه این تشکل باید از نظر پشتیبانی قدرتمند باشد، افزود: دوره نخست مدیریتی این تشکل باید یک ساله باشد که با ارزیابی اعضا و ارزشیابی آنها از مسیر تشکل دورهها به سالهای بیشتری نیز ارتقا یابد.
همسوگرایی و همبستگی اقتصادی باید سرلوحه کار مسئولان باشد
همچنین نائب رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان در ادامه این جلسه گفت: همسوگرایی و همبستگی در این شبکه باید سرلوحه قرار بگیرد.
رضا چینی یادآور شد: دغدغههای این تشکل در تمامی حوزهها با یکدیگر در ارتباط است که میتوان با همفکری و مشاورههای تخصصی در حوزههای گوناگون آنها را بررسی و به نتیجه رسید.
اختلافات صنفی زیادی در بین اعضای تشکل اقتصادی وجود دارد
مشاور عالی انجمن کانون کارفرمایان استان در امور دانشگاهی هم در ادامه گفت: اگر در تصمیمی نظر به صورت اجماع پذیرفته نشد، تنها در قالب توصیه به اعضا انتقال یابد که در این صورت بسیاری از مسایل با دید ریزبینانهتری بررسی میشوند.
محمد گوهریان تصریح کرد: اختلافهای صنفی و شغلی زیادی در مسایل اعضای تشکل اقتصادی وجود دارد که میتوان همانند سازمان اوپک آنها را سامان داد.
جلسه سوم این تشکل در نیمه دوم تیرماه سال جاری به منظور تصویب اساسنامه این شبکه اقتصادی برگزار خواهد شد.
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