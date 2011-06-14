حماس مخالف باشد اصراری بر ماندن ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "سلام فیاض" در کنفرانش مشترک خبری با "جرزی بوزک" رئیس پارلمان اروپا گفت : موضوع مهم، توافق و اجماع در نشستهای حماس با فتح است؛ اگر توافقی درباره نخست وزیری من وجود داشته باشد از آن استقبال می کنم در غیر این صورت مانعی در برابر تشکیل دولت وحدت ملی نخواهم بود.

وی با بیان اینکه حماس نقش مهمی در روند وحدت و آشتی دارد، افزود: امیدوارم در هفته جاری به توافقی درباره تشکیل دولت برسیم و گامهای عملی در زمینه آشتی ملی برداریم.



فیاض تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، بازسازی غزه و بالا بردن توان نهادهای فلسطینی و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات است.

وی با انتقاد از موضع رئیس اتحادیه اروپا درباره توسل فلسطینی ها به سازمان ملل متحد و یکجانبه خواندن آن گفت: اقدام یکجانبه، شهرک سازی اسرائیل و تجاوزات مستمر این رژیم است. ما به دنبال تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس هستیم نه شناسایی صرف آن.