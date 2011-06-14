روابط سیاسی نباید به بازرگانان لطمه وارد کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی غضنفری در نشست فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان همدان با اتاق مشترک ایران و آلمان افزود: تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران باعث انزجار مردم ایران از کشورهای تحریم ‌کننده می‌شود.

غضنفری با بیان اینکه دولت آلمان پیشگام این تحریم‌ها بوده است، اظهار داشت: ارتباط و تعامل ایران و آلمان سابقه دیرینه‌ای دارد و در سفر اخیر خود به آلمان اعتراض را نسبت به تحریم‌ها اعلام کردیم.

تحریم ها به صنایع کوچک و متوسط لطمه می زند

وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها تأثیری بر دولت ندارد، گفت: بیشترین لطمه بر صنایع کوچک و متوسط وارد شده است.

نایب رئیس هیأت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان اضافه کرد: متأسفانه به دلیل تبلیغات منفی علیه ایران، تصاویر نادرستی و منفی نسبت به این کشور در اذهان مردم برخی از کشورها وجود دارد که باید در این زمینه اقداماتی صورت پذیرد.

علی غضنفری در ادامه با اشاره به نشست مشترک اتاق ایران و آلمان با اتاق بازرگانی همدان یادآور شد: این نشست‌ها زیرساخت‌های مناسبی برای ایجاد همکاری بین دو کشور است.

غضنفری با بیان اینکه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان وظایف و اساسنامه مشخصی دارند، افزود: ایجاد و گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین این دو کشور از وظایف مهم این اتاق است.

پنج کمیسیون در اتاق بازرگانی ایران و آلمان تشکیل شد

وی از تشکیل پنج کمیسیون در اتاق بازرگانی ایران و آلمان خبر داد و گفت: این کمیسیون‌ها شامل کمیسیون بازاریابی، مسائل خارجی، مسائل داخلی، صنعت و تجارت و کمیسیون آموزش است.

غضنفری اضافه کرد: در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی احتمال اینکه بتوان شرکت آلمانی را برای سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کرد وجود ندارد.

وی با تأکید بر تقویت مدیریت بازاریابی در ایران اظهار داشت: در این راستا اتاق بازرگانی ایران و آلمان آمادگی برگزاری کلاس‌های بازاریابی را دارد.

وی در ادامه به تاریخ کهن همدان اشاره کرد و گفت: همدان به عنوان اولین پایتخت ایران با داشتن چهره‌های برجسته‌ای از جمله بوعلی سینا و باباطاهر در جهان شناخته شده که امیدورایم بتوانیم تعامل خوبی بین تجار این استان با کشور آلمان ایجاد کنیم.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان نیز با بیان اینکه این اتاق بزرگ‌ترین اتاق مشترک ایران است، گفت: اتاق ایران و آلمان 12 نفر هیئت مدیره دارد که شش نفر آن از ایران و شش نفر دیگر آلمانی هستند.

اتاق ایران و آلمان یک شرکت تجاری نیست

سیفعلی غفاری با اعلام اینکه اتاق ایران و آلمان یک شرکت تجاری نیست، اظهار داشت: فعالیت این اتاق هموارسازی و ارتباط دادن روابط تجار و صنعتگران ایرانی و آلمانی است.

غفاری اضافه کرد: اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان مورد حمایت اتاق‌های مشترک کشور آلمان است.

مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان نیز با بیان اینکه این دو کشور رابطه طولانی با هم دارند، یادآور شد: شرکت‌های آلمانی برای مشتریان ایرانی خود احترام خاصی قائلند و هیچ انگیزه‌ای برای قطع روابط با این کشور ندارند.

مشکل اصلی شرکت‌های آلمانی حواله پول از ایران به آلمان است

دانیل برنبک اضافه کرد: در حال حاضر مشکل اصلی شرکت‌های آلمانی حواله پول از ایران به آلمان است و این به دلیل تحریم بانک‌های بین‌المللی علیه ایران است.

برنبک گفت: در این تحریم‌ها حتی بانک ایران در هامبورگ نیز تحریم شده و سعی وزارتخانه‌های آلمان بر این است تا از این بانک‌ها برای تعامل تجار ایرانی و آلمانی بیشتر استفاده شود.