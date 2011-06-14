بارش باران و جاری شدن سیل در استان اردبیل خسارت به بار آورد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران و تندباد که از شامگاه دوشنبه در این استان آغاز شد، از ظهر امروز در بخشهای شمالی و مرکزی استان تشدید شده و هم اکنون در مرکز استان موجب آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد شهروندان شده است.

همچنین بارش باران که از دیشب به تناوب ادامه دارد، موجب جاری شدن سیل در برخی شهرها از جمله انگوت از بخش گرمی و شهرستان بیله سوار شد و علاوه بر ایجاد رعب و وحشت به محصولات این مناطق خساراتی وارد کرد.

لحظاتی پیش بارش شدید باران و تندباد شهروندان اردبیل را غافلگیر کرد و علاوه بر جاری شدن آب در معابر، موجب ترافیک و تصادفات در سطح خیابانهای این شهر شد.

مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون شدت بارندگی که از دیشب در شهر انگوت شهرستان گرمی آغاز شده بیش از سایر شهرها بوده و بارندگی شدید، دیشب در این شهر موجب جاری شدن سیل و به هم خوردن نظم عمومی شده است.

علی اسلامی اضافه کرد: به دلیل مدت و شدت بارندگی و تجمع آب و گل و لای فاضلاب داخل منازل، تعدادی از خانه های شهر دچار آبگرفتگی و به 10 منزل مسکونی و چندین خودرو خسارت و صدمات شدید وارد شده و خسارات قابل توجهی به برخی از اماکن وارد آمده است.

وی با بیان اینکه این سیل خوشبختانه آسیب جانی نداشته است، افزود: شهرداری انگوت و عوامل ذیربط هم اکنون به حال آماده باش در آمده اند و پس از جاری شدن سیل در حال بازسازی معابر و خیابانها هستند.

به گفته مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان هنوز میزان دقیق خسارات برآورد نشده است، اما کارشناسان در حال برآورد این خسارات هستند.

وی یادآور شد: همچنین بارش شدید باران در شهرستان بیله سوار باعث جاری شدن سیل در معابر و خیابانها شد، اما خوشبختانه این سیل خسارت جانی نداشت و به محصولات کشاورزی هم خسارت وارد نکرد.

اسلامی ابراز داشت: هم اکنون بارش شدید باران و پدیده رعد و برق در شهرستانهای مشگین شهر، نمین، نیر و... در بخشهای مرکزی این استان گزارش می شود.

پیش از این و طی دو هفته اخیر بارش شدید باران و وقوع سیل در شهرستانهای مشگین شهر، پارس آباد، گرمی، نمین و اصلاندوز خسارات قابل توجهی را به محصولات کشاورزی، اماکن عمومی، واحدهای مسکونی، جاده های بین مزارع و... وارد کرده بود.

گفتنی است بنا به گزارش سازمان هواشناسی استان اردبیل هم اکنون هوای این استان در اکثر مناطق ابری و مه آلود گزارش شده و احتمال بارندگی در بیشتر بخشهای استان بویژه در نواحی مرکزی پیش بینی می شود.