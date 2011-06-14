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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۲۸

با ایجاد چهار کمیته/

نخستین جلسه کیمسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

نخستین جلسه کیمسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: نخستین جلسه کمیسیون پشتیبانی اتاق بازگانی و صنایع و معادن استان اصفهان با ایجاد چهار کمیته اصلی در این کمیسیون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه‌شنبه در این جلسه کمیته‌هایی در چهار دسته امور حقوقی، تشکل‌ها و شوراهای حل اختلاف، مالیاتی، بیمه و کار و امور اجتماعی، بانک‌ها و تسهیلات تشکیل شد.

کمیته امور حقوقی تشکل‌ها و شوراهای حل اختلاف به ریاست سیدعبدالوهاب سهل آبادی، رئیس کیمسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی اصفهان و عضویت افرادی همچون عباس دیانی، محمد مرتحب و شعله ریاحی فعالیت می‌کند.

در کمیته مالیاتی با مسئولیت عباس تاجبخش اعضایی همچون مصطفی حجه فروش، سعید سیدنا، رضا چینی، امیرحسین زمانی و مریم ربانیان مشغول فعالیت هستند.

در بخش بیمه و کار و امور اجتماعی هم با ریاست مرتضی سلیمی و با همکاری اعضایی همچون سعید عصاچی و عباس دیانی حضور دارند.

بخش تسهیلات بانکی و اعتبارات نیز با مسئولیت مصطفی متین راد و با اعضایی همچون مهدی جعفر پیشه، محمدجعفر برکتین و بهرام رجبی تشکیل شده است.

کد مطلب 1335789

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