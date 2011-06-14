نخستین جلسه کیمسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سهشنبه در این جلسه کمیتههایی در چهار دسته امور حقوقی، تشکلها و شوراهای حل اختلاف، مالیاتی، بیمه و کار و امور اجتماعی، بانکها و تسهیلات تشکیل شد.
کمیته امور حقوقی تشکلها و شوراهای حل اختلاف به ریاست سیدعبدالوهاب سهل آبادی، رئیس کیمسیون پشتیبانی اتاق بازرگانی اصفهان و عضویت افرادی همچون عباس دیانی، محمد مرتحب و شعله ریاحی فعالیت میکند.
در کمیته مالیاتی با مسئولیت عباس تاجبخش اعضایی همچون مصطفی حجه فروش، سعید سیدنا، رضا چینی، امیرحسین زمانی و مریم ربانیان مشغول فعالیت هستند.
در بخش بیمه و کار و امور اجتماعی هم با ریاست مرتضی سلیمی و با همکاری اعضایی همچون سعید عصاچی و عباس دیانی حضور دارند.
بخش تسهیلات بانکی و اعتبارات نیز با مسئولیت مصطفی متین راد و با اعضایی همچون مهدی جعفر پیشه، محمدجعفر برکتین و بهرام رجبی تشکیل شده است.
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