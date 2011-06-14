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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۴۳

فیلمساز اردبیلی به بخش نهایی جشنواره فیلم ایتالیا راه یافت

فیلمساز اردبیلی به بخش نهایی جشنواره فیلم ایتالیا راه یافت

اردبیل - خبرگزاری مهر: رضا جمالی فیلمساز جوان و فعال حوزه هنری اردبیل به بخش نهایی جشنواره بین المللی فیلم "سینما دماره" ایتالیا راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلمساز برجسته اردبیلی با دو فیلم "بچه مرز" و "پیرمردها نمی میرند" موفق به حضور در بخش نهایی و رقابتی این جشنواره شد.

به گفتته این فیلمساز این فیلمها با مضامین معنوی و توجه به ارزشهای انسانی با درون مایه فلسفی ساخته شده و تاکنون در جشنواره متعدد داخلی و خارجی به نمایش درآمده است.

رضا جمالی برای جشنواره های ارزشی کشور ایتالیا چهره شناخته شده ای است و تاکنون در کارنامه خود، دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه از جشنواره مذاهب ایتالیا را نیز دارد.

وی همچنین چندی پیش موفق به دریافت تندیس بهترین استعداد جوان و بهترین فیلمنامه از جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران شد.

علاوه بر این فیلم کوتاه "آن دورها" به کارگردانی رضا جمالی هفته گذشته به همراه قیلم کوتاه "گوز یاشی" به کارگردانی سعید علائی از فیلمسازان این استان به بخش نهایی سومین سوگواره سراسری "لحظه های عاشورایی" راه یافته بود.

مراسم پایینی جشنواره بین المللی فیلم "سینما دماره" ایتالیا شهریورماه سال جاری همزمان با 25 اگوست 2011 در "سینما دماره" این کشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1335804

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