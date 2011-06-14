تدوین برنامه های یادروز حافظ کلید خورد/ شکل بین المللی در دستور کار

علی اکبر صفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برنامه ها را شروع کردیم و در حال پیگیری کارهای مربوط به آن هستیم.

مدیر عامل بنیاد فارس شناسی تصریح کرد: مهمترین ویژگی امسال شکل بین الملی برنامه ها به شمار می رود.

صفی پور با اشاره به جزئیات برنامه های پیش بینی شده نیز عنوان کرد: امسال برای برنامه های یادروز حافظ، نمایشگاه، چاپ کتاب، نمایشنامه و.. مد نظر قرار گرفته ضمن اینکه نمایشنامه های انتخاب شده ارتباط دنیا را با حافظ به صورت متقابل و تاثیر حافظ بر آنها را به نمایش خواهد آورد.

وی اضافه کرد: در خصوص برنامه های یادروز حافظ اهالی فرهنگ و ادب نیز هر پیشنهادی که دارند می توانند مطرح کنند تا بتوانیم برای آنها برنامه ریزی کنیم.

مدیرعامل بنیاد فارس شناسی در پاسخ به این سئوال که " آیا با توجه به اینکه امسال شکل بین المللی نیز مطرح است، برنامه ای برای دعوت از حافظ شناسان بین المللی نیز تدارک دیده شده" بیان کرد: این دعوتها نیز در دستور کار قرار دارد.

20 مهر ماه هر سال در تقویم ملی به عنوان یادروز حافظ نامگذاری شده است.