به گزارش خبرنگار مهر، حسین برلیانی عصر سه شنبه در جلسه پرسش و پاسخ سازمان طراحی و بهسازی شهرداری مشهد که با حضور جمعی از متخصصان معماری شهری برگزار شد، اظهار داشت: از این پس تلویزیونها و بیلبوردهای هر نهاد و ارگانی که به صورت غیرمجاز نصب شده باشد جمع آوری می شوند مگر اینکه مراحل نصب این بیلبوردها پیگیری شده و قانونی باشد.



وی تصریح کرد: تبلیغات محیطی در سطح شهر قوانین مربوط به خودش را دارد و البته این موضوع نیازمند فضای خاصی است که بررسی فضاهای مورد نظر برای این امر با نهاد مطالعات شهرداری مشهد صورت گرفته است.



برلیانی با بیان اینکه بیلبوردها و تابلوهای شهری باید از سوی سازمان مدیریت طراحی و بهسازی شهرداری مشهد تأیید شوند، افزود: بیلبوردها و تابلوهایی که قرار است در سطح شهر مشهد نصب شوند برای بررسیهای اولیه ابتدا باید به سازمان میادین شهرداری مشهد رفته و سپس برای دریافت تأییدیه به سازمان مدیریت طراحی و بهسازی مراجعه کنند.



مدیر سازمان طراحی و بهسازی شهری شهرداری گفت: در زمینه پرده نویسیهای مذهبی سطح شهر مشهد نیز باید بگویم که عدم همکاری برخی از هیئتهای مذهبی با شهرداری برای نصب این پرده ها سبب نازیبا شدن بعضی از خیابانهای شهر شده بود که البته با هماهنگیهای صورت گرفته این مشکل به زودی رفع می شود.



وی اظهار داشت: شهر مشهد یک شهر مذهبی است و برای مناسبتهای مختلف نیازمند چنین فضایی است اما این موضوع نیز باید سازماندهی کامل شود که خوشبختانه در این راستا با ارگانهایی مثل اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره ارشاد و نهادهای ذیربط تعاملات خوبی برقرار شده است.