تالار فرهنگی هفتم آذر نیروی دریایی در بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، تالار فرهنگی هفتم آذر عصر سه شنبه با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش و امیر دریادار فریبرز قادرپناه فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در شهرک ولی عصر (عج ) منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس افتتاح شد.

احداث این سالن برای شهرک ولی عصر ضروری بود

حجت الاسلام سید حسن حسین زاده رئیس اداره عقیدتی سیاسی منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در مراسم افتتاح این تالار، بیان داشت: کار ساخت این سالن بزرگ از سال 87 با اعتباری بالغ بر 50 میلیون تومان که از سوی فرمانده نیروی دریایی اختصاص داده شد آغاز گردید.

وی ادامه داد: در مجموع برای ساخت این تالار بزرگ 234 میلیون تومان هزینه شد و در آن از صندلی ها و سیستم های صوتی و نور بسیار مناسبی استفاده شده است.

حجت الاسلام حسن زاده با اشاره کمبود فضاهای فرهنگی در شهرک ولی عصر (عج) نیروی دریایی، اظهار داشت: این شهرک با داشتن 20 هزار نفر جمعیت از کمبود فضای ی فرهنگی رنج می برد و ساخت این سالن برای شهرک ضروری بود.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی منطقه یکم نیروی دریایی ارتش عنوان کرد: از دیگر فعالیت های خوبی که در شهرک ولی عصر انجام شده ساخت کلینیک دندانپزشکی، احداث باشگاه فانوس و فروشگاه زنجیره ای بوده است.