به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زارع بعدازظهر سهشنبه در جلسه اتحادیههای مجمع امور صنفی استان اصفهان با اشاره به اجرای نظام استاد و شاگردی به عنوان یکی از سیاستهای جدید سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اظهار داشت: استقرار این نظام با همکاری واحدهای صنفی و صنعتی امکانپذیر است.
وی افزود: اولویت نخست حضور کارگران فعال برای تکمیل آموزشهای مهارتی در این نظام است که با صدور کارت کارآموزی و موفقیت در آزمونهای پایانی میتوانند گواهینامه مهارت دریافت کنند و نیز اولولیت دوم کارآموزان مورد نیاز بازار کار به حساب میآید که پس از کسب آموزشهای مهارتی میتوانند وارد بازار کار شوند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: این اداره برای اجرای مباحث آموزشی مورد نیاز صنوف آمادگی کامل دارد که پس از بررسی و پیگیری با حضور مسئولان اتحادیهها و صنوف، دورههای مورد نیاز هر اتحادیه را به طور جداگانه برگزار کند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار داشت: برگزاری دورههای علمی و کاربردی که منجر به صدور مدرک کاردانی میشود از تحولات بزرگ نظام جامع ملی مهارت آموزی و فناوری است.
زارع افزود: در این نظام با تعریف پودمانهای آموزشی مورد نیاز هر شهرستان و به دنبال آن گذراندن واحدهای نظری در دانشگاه جامع علمی، مدارک کاردانی تعریف شده و قابل اجرا است.
وی ادامه داد: از این پس ثبتنام دورههای آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفهای نیز به صورت سه ماه یکبار و از طریق پرتال صورت گرفته و برگزاری تمامی دورهها با نظارت کامل سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور انجام خواهد شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان در ادامه اضافه کرد: در این پرتال روند آزمونهای مهارتی و همچنین برگزاری دورههای آموزشی توسط بخش خصوصی و به دنبال آن حذف رشتههای موازی با بخش دولتی نیز سازماندهی شده است.
وی تاکید کرد: از تمامی روسای مراکز استان و همچنین مدیران آموزشگاههای آزاد میخواهیم که سریعا دورههای آموزشی خود را در پرتال تعریف کنند.
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