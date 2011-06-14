به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام عزیزخانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل سازمان تبلیغات اسلامی قزوین اظهارداشت: باید به گونه ای متعادل برنامه ریزی کنیم که هم اعیاد و هم مناسبتهای مذهبی در خور شان ائمه معصومین(ع) برگزار شود و در این راه افراط و تفریط صورت نگیرد.

وی افزود: در اعیاد مذهبی باید نشاط و شادی مردم با حفظ موازین شرعی فراهم شود و نه افراط کنیم تا معصیت شود و نه تفریط که اعیاد به عزا تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: امروز دشمن می خواهد با به راه انداختن نحله های انحرافی و اخلاقی جامعه و جوانان را تحت تاثیر قرار دهد و عفت را زیر سئوال ببرد لذا باید مسئولان فرهنگی، نیروی انتظامی، رسانه ها به این مسائل حساس باشند و مردم را آگاه کنند.

عزیزخانی یادآورشد: از جوانان هم انتظار داریم شئونات جامعه اسلامی را رعایت کنند و به حریمهای خانواده احترام بگذارند و مزاحم آرامش دیگران نشوند تاحرمتها حفظ شود.

این مسئول فرهنگی استان گفت: در تابستان امسال برنامه های متنوعی برای گروههای مختلف جوانان پیش بینی شده و به صورت استانی عمل خواهیم کرد.

برنامه های تابستانی برای حدود چهار هزار جوان

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان از برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان در تابستان خبرداد و اظهارداشت: امسال استانها به طور مشتقل با ارائه برنامه های محلی و رعایت شاخص های استانی ملزم به ارائه برنامه های تابستانی شده اند و ارزیابی مرکز نیز بر اساس این برنامه هست.

وی بیان کرد: 120 هسته جوان با عضویت حدود سه هزار و 600 نفر در استان ساماندهی شده که که به صورت مستمر تحت پوشش برنامه های آموزشی و فرهنگی قرار می گیرند.

حجت الاسلام عزیزخانی یادآورشد: استمرار فعالیتها و کیفیت مهمترین محور فعالیت سازمان در سال جاری است لذا هسته های جوان استان در مدت سه سال تحت آموزش و برنامه های فرهنگی، تفریحی و مذهبی قرار خواهند گرفت.

وی گفت: با شکل گیری 120 هسته جوان دیگر در سال جاری تعداد افراد تحت پوشش به هفت هزار نفر خواهد رسید.

وی برگزاری کارگاهای آموزشی، علمی و دینی، اردوهای زیارتی و سیاحتی و تفریحی، بهره گیری از استادان مجرب حوزه و دانشگاه برای تقویت بنیه دینی و علمی دانش آموزان را از رئوس فعالیتهای امسال ذکر کرد و گفت: شرط حضور جوانان 18 سال به بالا در این هسته ها داشتن معدل بالای 18 است.

ولایت روح وحدت تشیع است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین در ادامه اظهارداشت: ولایت موضوعی است که شیعه بعد از قرنها آرزو آن را بدست آورده و نمی توانیم از مقابل آن به سادگی عبور کنیم و بگذاریم حریم آن دچار آسیب شود لذا باید از ولایت به عنوان روح و جان جامع صانت کنیم.

وی اضافه کرد: با سیاسی کاری و سلایق شخصی نباید بگذاریم به خیمه عمود اسلام خدشه ای وارد شود و با رفتار، عمل و برخورد سیاسی مردم را نسبت به ولایت مردد کنیم و خرابکاری و ضعف خود را به ولایت نسبت دهیم.

عزیزخانی اظهارداشت: اگر ولایت و رهبری آسیب ببیند همه در اقیانوس مواج غرق می شویم و ارزشهایمان نابود می شود.

بودجه فرهنگی استانها کافی نیست

این مسئول به اعتبارات فرهنگی استانها هم اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم برنامه های پیش بینی شده و تشکیل هسته های جدید جوانان در سال گذشته 300 میلیون تومان و امسال در خوشبینانه ترین حالت قرار است 400 میلیون تومان اعتبار فرهنگی به تبلیغات قزوین اختصاص یابد که جوابگوی نیازها نیست.

وی افزود: این در حالی است که اعتبار فرهنگی یکی از استانهای همجوار ما یک میلیارد و 700 میلیون تومان است که این فاصله برنامه های پیش بینی شده را با مشکل مواجه می کند.

حجت الاسلام عزیزخانی بیان کرد: دولت برای تقویت شاخص های فرهنگی امسال اعتبارات خوبی پیش بینی کرده که اختصاص 14 درصد از بودجه های فرهنگی استان قزوین به امور فرهنگی می تواند حلال مشکلات باشد.

وی موازی کاری دستگاهها و تعیین بودجه از فصل پنجم جاری و توزیع دیرهنگام آن را از دیگر مشکلات موجود دانست و گفت: این اعتبارات معمولا در نیمه دوم سال و زمانی که فرصتها از دست رفته و برنامه ها اجرایی شده تعلق می گیرد که مشکل ساز است.

این روحانی اختصاص نیم درصد از بودجه جاری دستگاههای اجرایی برای گسترش موسسات قرآنی را گامی درتقویت این نهادها ذکر کرد و گفت: اگر دستگاههای اجرایی بدون بهانه جویی این نیم درصد را پرداخت کنند کار بزرگی در فعالیتهای قرآنی انجام خواهد شد.

تقویت روحانیون مستقر و آموزش تخصصی

عزیزخانی افزود: تربیت و آموزش روحانیون و مبلغان دینی از دیگر برنامه های سال جاری است که به صورت تخصصی برای دانشگاهیان و هیئت های مذهبی و دبیرستانی ها اجرا می شود.

وی تقویت روحانیون مستقر در استان ر ا از اولویت های سازمان تبلیغاتت اسلامی در سال جاری دانست و گفت: در حال حاضر 24 روحانی در خانه های عالم مستقر شده اند که در طرح هجرت با استقرار 26 روحانی دیگر اقدام خواهیم کرد.

پخش اذان از مساجد

حجت الاسلام عزیزخانی همچنین اظهارداشت: امسال نسبت به ترویج شعائر اسلامی و دنی حساسیت بیشتری خواهیم داشت و پخش اذان در مساجد در سه وقت نماز اجرا خواهد شد زیرا مسجدی که در آن اذان پخش نشوذد مرده است و موجب دل مردگی در جامعه می شود.

شرکت سه هزار نفر در مراسم اعتکاف

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: این سازمان در مراسم اعتکاف فقط نظارت دارد و برنامه های اجرایی به تشکلها سپرده شده اما امسال سه هزار نفر که اکثر آنها جوان هستند برای شرکت در مراسم اعتکاف در قزوین ثبت نام کرده اند.

وی افزود: سخنرانی، گفتمان، نشست های علمی، دعا و توسبل و برنامه های فرهنگی در مراسم اعتکاف امسال پیش بین شده که در مساجد استان قزوین اجرا می شود.

وی گفت: این مراسم در اکثر شهرها و مناطق استان هم برگزار خواهد شد.