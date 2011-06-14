77 پایگاه اوقات فراغت در شهرستان درمیان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی براتی عصر سه شنبه در نشست ستاد اوقات فراغت این شهرستان اظهارداشت: در سال گذشته دو هزار و 680 دانش آموز درمیانی در 121 کلاس اوقات فراغت این شهرستان شرکت کردند.

وی بیان داشت: تعداد پایگاه های اوقات فراغت این شهرستان در سال گذشته به 70 پایگاه رسید که این میزان در سال جاری 10 درصد افزایش یافته است.

فرماندار درمیان، بر کاربردی شدن و هدفمند کردن کلاس های اوقات فراغت تأکید کرد و ادامه داد: چنانچه ما در برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندان این آب و خاک کوتاهی کنیم دشمنان برای آنها دام می گسترند و آینده سازان این نظام مقدس را به پرتگاه های تباهی و سقوط رهنمون می شوند.

براتی، از جوانان درمیان به عنوان مستعد ترین جوانان استان درزمینه های علمی، فرهنگی و ورزشی نام برد و تصریح کرد: وظیفه دستگاه های متولی امور فرهنگی شناسایی و شکوفا کردن این استعداد های بالقوه است.

وی، برنامه ریزی صحیح و اصولی، استفاده از مربیان کار آزموده و مجرب، کاربردی شدن کلاس ها و صدور گواهینامه معتبر برای شرکت کنندگان را زمینه ساز افزایش شرکت کنندگان، افزایش اشتغال، توسعه و امنیت پایدار دانست.

و ی افزود: مهمترین آفت برنامه ریزی و شکست در امور تفکر جزیره ای است.

فرماندار درمیان، بر حاکم شدن تفکر جمعی در برنامه ریزی ها و امور اجرایی تأکید کرد و یادآورشد: مشارکت و همفکری کلیه مسئولین اجرایی تضمین کننده موفقیت برنامه های فرهنگی و عمرانی شهرستان است.

براتی، با بیان اینکه کلاس های ستاد اوقات فراغت در زمینه های فرهنگی، هنری، علمی، تقویتی و ورزشی برگزار می شود، بیان کرد: در برنامه های اوقات فراغت باید ضمن آموزش مسائل علمی، فرهنگی، ورزشی به تقویت مبانی اعتقادی، مکارم اخلاقی و بصیرت افزایی قشر جوان و نوجوان شهرستان نیز توجه شود.

فرماندار درمیان از آموزش و پرورش، کمیته امداد، تربیت بدنی، هلال احمر، اداره تبلیغات و ارشاداسلامی به عنوان دستگاه های محور در ستاد اوقات فراغت یاد کرد و افزود: در مجموع عملکرد این ستاد در سال گذشته علی رقم مشکلات موجود مطلوب بوده است.

فرماندار درمیان با بیان اینکه در سال گذشته مبلغ شش میلیون و 400 هزار تومان در برگزاری کلاس های اوقات فراغت کمیته امداد این شهرستان هزینه شده است، عنوان کرد: ارتقاء کمی و کیفی برنامه های ستاد اوقات فراغت با توجه به موقعیت درمیان از مهمترین ضروریات فرهنگی این شهرستان به شمار می رود.