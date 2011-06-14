  1. استانها
۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۰۱

77 پایگاه اوقات فراغت در شهرستان درمیان فعال می شود

درمیان - خبرگزاری مهر: فرماندار درمیان از ایجاد 77 پایگاه اوقات فراغت طی تابستان امسال در شهرستان درمیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی براتی عصر سه شنبه در نشست ستاد اوقات فراغت این شهرستان اظهارداشت: در سال گذشته دو هزار و 680 دانش آموز درمیانی در 121 کلاس اوقات فراغت این شهرستان شرکت کردند.

وی بیان داشت: تعداد پایگاه های اوقات فراغت این شهرستان در سال گذشته به 70 پایگاه رسید که این میزان در سال جاری 10 درصد افزایش یافته است.

فرماندار درمیان، بر کاربردی شدن و هدفمند کردن کلاس های اوقات فراغت تأکید کرد و ادامه داد: چنانچه ما در برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندان این آب و خاک کوتاهی کنیم دشمنان برای آنها دام می گسترند و آینده سازان این نظام مقدس را به پرتگاه های تباهی و سقوط رهنمون می شوند.

براتی، از جوانان درمیان به عنوان مستعد ترین جوانان استان درزمینه های علمی، فرهنگی و ورزشی نام برد و تصریح کرد: وظیفه دستگاه های متولی امور فرهنگی شناسایی و شکوفا کردن این استعداد های بالقوه است.

وی، برنامه ریزی صحیح و اصولی، استفاده از مربیان کار آزموده و مجرب، کاربردی شدن کلاس ها و صدور گواهینامه معتبر برای شرکت کنندگان را زمینه ساز افزایش شرکت کنندگان، افزایش اشتغال، توسعه و امنیت پایدار دانست.

 و ی افزود: مهمترین آفت برنامه ریزی و شکست در امور تفکر جزیره ای است.

فرماندار درمیان، بر حاکم شدن تفکر جمعی در برنامه ریزی ها و امور اجرایی تأکید کرد و یادآورشد: مشارکت و همفکری کلیه مسئولین اجرایی تضمین کننده موفقیت برنامه های فرهنگی و عمرانی شهرستان است.

براتی، با بیان اینکه کلاس های ستاد اوقات فراغت در زمینه های فرهنگی، هنری، علمی، تقویتی و ورزشی برگزار می شود، بیان کرد: در برنامه های اوقات فراغت باید ضمن آموزش مسائل علمی، فرهنگی، ورزشی به تقویت مبانی اعتقادی، مکارم اخلاقی و بصیرت افزایی قشر جوان و نوجوان شهرستان نیز توجه شود.

فرماندار درمیان از آموزش و پرورش، کمیته امداد، تربیت بدنی، هلال احمر، اداره تبلیغات و ارشاداسلامی به عنوان دستگاه های محور در ستاد اوقات فراغت یاد کرد و افزود: در مجموع عملکرد این ستاد در سال گذشته علی رقم مشکلات موجود مطلوب بوده است.

فرماندار درمیان با بیان اینکه در سال گذشته مبلغ شش میلیون و 400 هزار تومان در برگزاری کلاس های اوقات فراغت کمیته امداد این شهرستان هزینه شده است، عنوان کرد: ارتقاء کمی و کیفی برنامه های ستاد اوقات فراغت با توجه به موقعیت درمیان از مهمترین ضروریات فرهنگی این شهرستان به شمار می رود.

