ساخت مجموعه مسکن مهر کارکنان ناجا در استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر احمد عجم در مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه 264 واحدی مسکن مهر کارکنان نیروی انتظامی استان که عصر سه شنبه در محل شهرک مهرگان برگزار شد اظهارداشت: نیروی انتظامی از خدوم ترین اقشار جامعه محسوب می شود که نقش بی بدیل و انکارناپذیری در تأمین امنیت، خدمت رسانی به مردم و ایجاد انضباط اجتماعی دارد.

وی افزود: ماموران انتظامی از جمله نیروهای بالنده، رو به رشد، برخوردار از تعامل و تدبیر و توام با اقتدار محسوب می شوند که انجام وظایف متنوع و متعدد این گروه اجتماعی بدون عشق و ایمان و ایثار و علاقه به مردم امکان پذیر نیست.

استاندار با بیان اینکه فرصت خدمت در جمهوری اسلامی لطف و روزی محسوب می شود بیان کرد: تأمین مسکن از جمله نیازها و دغدغه های مردم بویژه نیروی انتظامی است که همه مسئولان و مدیران باید با مشارکت و حمایت های لازم در راستای رفع دغدغه های این قشر خدوم تلاش کنند.

استاندار در پایان بر برنامه ریزی و اقدام برای راه اندازی کلانتری در شهرک مهرگان تأکید کرد.



سردار مسعود جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی استان هم در این مراسم با بیان اینکه در حال حاضر استان قزوین از نظر شاخص های امنیتی در وضعیت مناسبی قرار دارد اظهارداشت: استان قزوین در بخش پلیس راه به دلیل کاهش کشته و تصادفات جاده ای دارای مقام اول کشور و در بخش پیشگیری و کشفیات مقام ممتازی در سطح کشور دارد که این موفقیت ها مرهون تلاش مجموعه نیروی انتظامی و حمایت های بی دریغ مدیریت ارشد استان است.

وی افزود: در سال گذشته تعداد 174 نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان از مسکن مهر برخوردار شدند در حالی که میانگین پیشرفت پروژه های مسکن مهر در مجموعه نیروی انتظامی در سطح کشور 76 درصد و این رقم در استان قزوین به 131 درصد می رسد.

پروژه 264 واحدی مسکن مهر نیروی انتظامی استان در مدت 18 ماه تکمیل و به مرحله بهره برداری خواهد رسید.