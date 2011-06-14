عضو جنبش فتح به بیهوده بودن مذاکرات سازش اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، نبیل شعث گفت : هیچ مذاکره ای با طرف اسرائیلی در شرایط کنونی انجام نخواهد شد.
وی افزود: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با شناسایی کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 مخالفت می کند و شهرک را نیز متوقف نمی کند، بنابراین دلیلی برای گفتگو وجود ندارد.
شعث تصریح کرد: به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین مغایرتی با مذاکرات سازش ندارد. با شناسایی کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای 1967 به مذاکرات هم ادامه داد. اسرائیل باید شهرک سازی را متوقف کند.
شایان ذکر است که آمریکا اعلام کرده است که مانع تلاشهای فلسطینی ها برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین خواهد شد.
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