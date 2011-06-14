به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان غروب سه شنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی و تجلیل از تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی قم اظهار داشت: در هفته جهاد کشاورزی چهار هزار و 6 پروژه با اعتباری بالغ بر 720 میلیارد تومان در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد.
وی اضافه کرد: این تعداد پروژه زمینه ایجاد حداقل 12 هزار و 500 شغل را فراهم میکند.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد که افتتاح این پروژهها سرآغاز خوبی جهش فعالیتها در سال جهاد اقتصادی باشد تا با روحیه جهادی و فرهنگ بسیجی، مسیر مورد نظر انقلاب اسلامی طی شود.
لزوم ترویج فرهنگ جهادی در تولید
خلیلیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ جهادی در تولید اظهار داشت: بر اساس سند چشمانداز 20 سال جمهوری اسلامی، کشور ما باید در پایان برنامه هفتم از نظر اقتصادی به مقام اول سطح خاورمیانه برسد و حرکت در این مسیر زمانی محقق میشود که بتوانیم با همان روحیه جهادی و بسیجی کار را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: در این عرصه، فرهنگ و روحیه جهادی که منبعث از اسلام، قرآن کریم و انقلاب اسلامی است، مورد تاکید است، فرهنگی که موجب پیروزی انقلاب اسلامی شده و میتواند ضامن تداوم این نظام و انقلاب هم باشد.
قم - خبرگزاری مهر: وزیر جهاد کشاورزی گفت: در هفته جهاد کشاورزی 4 هزار و 6 پروژه در سراسر کشور مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان غروب سه شنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی و تجلیل از تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی قم اظهار داشت: در هفته جهاد کشاورزی چهار هزار و 6 پروژه با اعتباری بالغ بر 720 میلیارد تومان در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد.
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