به گزارش خبرنگار مهر، این روزها حمل خودور با جرثقیل مسائل روانی و جانی بسیاری برای صاحبان خودرو به وجود آورده و باید در یک زمان کوتاه با یک نگاه کارشناسی تابلوها کاهش یابند.

تابلوهای راهنمایی و رانندگی به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک نقش ایمن سازی خیابانها و هدایت هرچه بیشتر رانندگان را برعهده دارد، توجه به این تابلوها که نشانه های نمادین از قوانین و مقررات عبور و مرور محسوب می شود، الزامی است.

فراگیری دستورات تابلوهای راهنمایی و رانندگی از مهمترین بخش های آموزش رانندگی است

این علائم در واقع دستورالعمل رانندگی صحیح را نشان می دهد؛ به گفته کارشناسان فراگیری دستورات تابلوهای راهنمایی و رانندگی یکی از مهمترین بخش های آموزش رانندگی است و بدون یادگیری کامل مفاهیم این تابلوها، امکان رانندگی صحیح وجود ندارد.

بسیاری از رانندگان تنها به دلیل یادگیری ناقص، هنگام رانندگی دچار مشکل می شوند، برخی از شهروندان نیز با وجود فراگیری آموزش های لازم در این مورد به علائم نصب شده توجه لازم را ندارند، مشکلی که امروزه در اغلب شهرهای کشور مشهود است.

بدون شک در جامعه مدرن امروزی با افزایش روزافزون خودروها در معابر بعد از پلیس، نخستین عاملی که یادآور قانون است، تابلوهای راهنمایی و رانندگی بوده و در صورت توجه نکردن رانندگان به علائم این تابلوها هرج و مرج گریبان شهر را می گیرد و تخلف و گریز از قانون بر در و دیوار شهر نقش می بندد.

بی توجهی برخی رانندگان به تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی سبب به هم خوردن توازن در این شهر شده است تا جائیکه به عنوان مثال خودروهای شخصی را در کنار تابلوهای توقف مطلقا ممنوع، ایستگاه تاکسی و ... به راحتی متوقف می کنند و هیچ ابایی هم از این مسئله ندارند، گویا این افراد از یاد برده اند که چنین تابلوهای در سطح شهر نصب شده و توجه به آنها یعنی احترام به قانون است.

توجه به تابلوها علائم راهنمایی و رانندگی یعنی احترام به قانون

یک شهروند رشتی در این ارتباط گفت: بسیاری از رانندگان مقابل تابلوی پارک ممنوع خودروی خود را پارک می کنند، گاهی اوقات یک خودرو در مکانی دوبله پارک و شاید یک ساعت در همان جا می ماند.

علی رضایی ادامه داد: حضور به موقع نیروهای راهنمایی و رانندگی در مسیرهای پرتردد باعث پیشگیری از اقدام های خلاف قانون رانندگان متخلف می شود.

یک شهروند دیگر نیز ضمن اظهار گلایه از نصب تابلوهای " حمل با جرثقیل " و " پارک ممنوع " در سطح برخی خیابانهای رشت گفت: با توجه به اینکه روزانه جمعیت شناور شهر رشت در حدود سه میلیون نفر و جمعیت ثابت در حدود 1.5 تا دو میلیون نفر است، نیازمند ایجاد مکان های بیشتری برای پارک خودروهاست که باید مسئولان به این مهم توجهی بیشتر داشته باشند.

محمد حسن صادقی افزود: قانون افزایش جریمه ها و موارد دیگر از قانون راهنمایی رانندگی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما قرار نیست فقط برای تنبیه مردم اقدام شود بلکه باید به سمتی حرکت کرد که مردم امکان تخلف را نداشته باشند نه اینکه دایره تخلف را چنان تنگ کنیم که بنحوی همه مردم متخلف شناخته شده و مجبور به تخلف شوند.

زیر ساخت های شهر رشت نیازمند اصلاح و تکمیل است

وی اظهارداشت: به عنوان نمونه وقتی زیر ساخت ها اصلاح نشود مردم مجبور می شوند که به جای کنار خیابان در پیاده روی عریض پارک کنند و شهرداری نیز پارکینگ ایجاد نکرده پس مردم کجا می توانند خودروی خود را پارک کنند؟

این شهروند یادآورشد: اگر قرار باشد که مردم برای کار و زندگی خود از خودرو استفاده نکنند، چرا تولید می شود؟

برخی رانندگان اتوبوس خط واحد شهری نیز در این ارتباط گفتند: بیشتر ایستگاه های اتوبوس رشت طی روز اشغال می شود یا در گوشه ای از آن خودروهای شخصی پارک شده است، اتوبوس باید در ایستگاه پارک شود ولی به دلیل نبود جا، به ناچار در خیابان توقف می کند.

در این ارتباط سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان گفت: اگر شهروندان همان گونه که در آیین نامه رانندگی نمره کسب می کنند، در سطح شهر نیز به خود نمره بدهند، هیچ اتفاقی نمی افتد.

سید تقی امینی افزود: تمام تلاش ماموران حفظ قوانین راهنمایی و رانندگی است و چنانچه مأموران راهنمایی و رانندگی با رانندگانی مواجه شوند که به علائم نصب شده توجهی ندارند، برخورد جدی می کنند.

وی ادامه داد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به خصوص علائم نصب شده موجب کاهش حوادث رانندگی می شود.

رانندگان رشتی تمایلی به استفاده از پارکینگ ندارند

سرپرست پلیس راه راهنمایی و رانندگی گیلان نیز گفت: بسیاری از رانندگان راضی نیستند به پارکینگها مراجعه کنند، حاضرند دوبله پارک، زیر تابلوی حمل با جرثقیل بماند ولی به پارکینگ نروند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر 12 پارکینگ در شهر رشت وجود دارد، افزود: علاوه بر این جایگاه های برای پارک خودرو در حاشیه معابر و خیابان های اصلی پیش بینی شده است.

امینی همچنین با اشاره به اینکه پارک دوبله یعنی سد معبر یک خیابان و نقض آشکار حقوق شهروندی است، یادآورشد: متاسفانه رانندگان هنوز نمی دانند پارک دوبله تحت هر شرایطی ممنوع و جریمه دارد.



960 تابلوی راهنمایی و رانندگی در رشت نصب است



رئیس شورای شهر رشت از نصب 960 تابلوی راهنمایی و رانندگی در سطح این شهر خبر داد و افزود: متأسفانه در هنگام نصب برخی از این تابلوها کار کارشناسی صورت نگرفته و در خصوص مکان استقرار برای از این تابلوها نیاز به بررسی مجدد است.

محمود مباحی همچنین با تأکید بر لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ازسوی مردم متذکر شد: شهروندی که خودروی خود را زیر تابلوی توقف ممنوع پارک می کند نباید انتظار امنیت داشته باشد و در این مواقع نیز پلیس به وظایف ذاتی خود عمل کرده و خودرو را جابه جا می کند.

شهر رشت با مساحت حدود ۱۳۶ کیلومتر مربع در شمال ایران قرار دارد، این شهردر وضع طبیعی خود جزء کوچکی از جلگه گیلان و دشت های جنوبی دریای خزر است.