تقدیر امیر جعفری از همسرش/ درخواست از حسینی برای ادامه بازیگری

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران جواد طوسی زمانی که برای دادن تندیس بهترین فیلمبرداری روی سن رفت با گلایه از اتفاق نگران کننده‌ای که از جشنواره به بعد در جریان بوده و توجه نکردن و بی مهری به برخی فیلم‌ها مثل" یه حبه قند"،"سعادت آباد" و "مرهم" را در پی داشته است گفت: این روزها اصرار به متفاوت بودن در همه جا جریان دارد. همان بی مهری زمان جشنواره این روزها هم در حق فیلمی که دو سه هفته است روی پرده سینماهاست جریان دارد.

وی ادامه داد: تا جایی که یکی از روزنامه هایی که کمتر از دو سال از حضور آن می‌گذرد نظرسنجی را مطرح کرده بود که آیا اصلا کیمیایی به عنوان یک کارگردان اعتبار دارد یا نه؟. امیدوارم این اتفاق در سینمای ما به شکل غم انگیز دیگری تکرار نشود.



فریبرز‌عرب نیا زمان اهدای جایزه استفاده خلاقانه از فناوری‌های نوین گفت: سینمای ما سال‌هاست که در یک نبرد نابرابر با سینمای تکنولوژیک دنیا به دستاوردهای بسیار خوبی دست پیدا کرده است. باید به دوستانی که با کمبود امکانات سینمایی و با الوار و تخته چوب ابداع و اختراعاتی انجام داده‌اند و با این وسایل در صحنه فیلمبرداری می‌کنند آفرین گفت.



هدیش بیگدلی شاملو با وجود بیماری با کمک یکی از دوستان و به همراه عباس شوقی برای دریافت تندیس بهترین جلوه‌های ویِژه فیلم "خیابان‌های آرام" روی سن آمد. شهاب حسینی زمانی که برای دریافت تندیس بهترین بازیگر مکمل مرد روی صحنه رفت گفت: عمو خسرو یادت بخیر. جایت سبز. برای اینکه ممکن است دیگر فرصتی دست ندهد تا روی سن حضور یابم می‌خواهم از‌اصغر فرهادی کمال تشکر را داشته باشم. چون نقشی را به من سپرد که خود من هم در پذیرفتنش تردید داشتم. این جایزه و جایزه سال پیش که دریافت کردم ارزشمندترین جوایزی است که از اهل قلم می‌گیرم.



علی علایی در ارتباط با صحبت‌های حسینی گفت: افرادی مثل شهاب حسینی مثل ورزشکاران سرمایه‌های مملکت هستند با بازی‌های جذاب و متفاوتی که حسینی امسال در فیلم‌های "جدایی نادر از سیمین"، " آفریقا" و "برف روی شیروانی داغ"انجام داده بود از او می خواهم که دوستانه این حرف را که قرار است بازیگری را کنار بگذارد پس بگیرد. چون ما اجازه نمی‌دهیم که اواین کار را انجام دهد. از او می خواهم که جلوی همه ما قول دهد که حضور حیرت‌انگیزش را روی پرده سینما ادامه می‌دهد.



هومن سیدی زمان دریافت جایزه‌اش گفت: زمانی که در راه می‌آمدم تصمیم داشتم اگر جایزه‌ای دریافت کردم آن را به بهترین دوست، همکارم و بهترین کسی که با او زندگی می‌کنم و می خواهم زندگی ام را با او ادامه دهم یعنی همسرم آزاده صمدی تقدیم کنم. حبیب رضایی هم در این سال‌ها کمک فراوانی به من کرده. اگر او نبود شاید پای من به سینما باز نمی‌شد. اما حالا که فکر می‌کنم می‌بینم که جایزه‌ام را دوست دارم و می‌خواهم آن را با خودم به خانه ببرم.



در بخشی از مراسم مسعود کیمیایی که از ابتدا در جشن حضور نداشت با اعلام شهرام شکیبا برای اهدای جایزه بهترین کارگردانی به اصغر فرهادی همراه با تشویق حاضران که برخی ایستاده او را مورد تشویق قرار دادند وارد سالن شد. کیمیایی درباره فرهادی و فیلمش گفت: من معتقدم اثر یک هنرمند فارغ از اینکه چه جایزه‌ای دریافت می‌کند با زیبایی که در کارش وجود دارد با مردم ارتباط برقرار می‌کند و هنرمند از مردم جایزه‌اش را می‌گیرد.



کیمیایی ادامه داد: فرهادی عزیز و بسیار بسیار مهربان است. زمانی که من بیمار بودم چشمم را که باز کردم اصغر فرهادی جلوی من ایستاده بود. آنقدر مهر در چشمهایش بود که زمانی که من نیمه بیهوش نگاهش کردم هنرمندی را دیدم که بهترین مهر و درک از زیبایی در نگاهش بود.



فرهادی زمانی که روی سن قرار گرفت گفت: یادم است یکی از کتاب‌هایی را که در گذشته بسیار مطالعه می کردم کتابی بود که زاون قوکاسیان درباره کیمیایی نوشته بود. نسل ما علاقمندی به سینما را مدیون مسعود کیمیایی است. من وظیفه‌ام بوده که در زمان بیماری خدمت شما برسم.



همچنین در این جشن به مناسبت 22 سالگی اکران فیلم سینمایی "سرب" لوح یادبودی به مسعود کیمیایی توسط سیروس الوند و هوشنگ گلمکانی تقدیم شد. الوند درباره کیمیایی گفت: مسعود کیمیایی پای منتقدان را به نوشتن نقد و نگاه کردن به فیلم‌های ایرانی باز کرد.



فاطمه معتمد آریا زمانی که برای اهدا تندیس بهترین فیلم روی صحنه آمد گفت: هیچ چیز جای عشق و مهر را نمی‌گیرد. ما حتی اگر ظالم‌ترین آدم روی زمین باشیم زمانی که اینجا و در کنار هم قرار می‌گیریم پراز مهر می‌شویم.



عبدالرضا کاهانی هنگام دریافت جایزه بهترین فیلم با اشاره به اینکه او تهیه‌کننده "اسب حیوان نجیبی است" نیست و سلیمان علی‌محمد تهیه‌کننده است گفت: من این جایزه را به طور مشترک به آقایان شمقدری و سجادپور تقدیم می‌کنم چون مدیریت سینمای جهان کار سختی است که این دو عزیز بر عهده دارند. آنها نه تنها توانستند آدمی مثل من را به راه راست هدایت کنند بلکه لارس فن تریه را هم هدایت کردند.



امیر جعفری زمان اهدای جایزه به همسرش ریما رامین‌فر برای بازی در فیلم "یه حبه قند" دست همسرش را بوسید. پنجمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی طبق روال همه جشن‌ها با 45 دقیقه تاخیر آغاز شد و تا ساعت 22:30 دقیقه به طول انجامید. پس از پایان جشن از شرکت‌کنندگان در مراسم نیز پذیرایی شد.



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گزارش: آروین موذن‌زاده

