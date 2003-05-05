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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۲:۲۰

بزودي

مركز شيمي درماني در بيمارستان ميلاد راه اندازي مي شود

مدير كل در مان سازمان تامين اجتماعي استان تهران از احداث قريب الوقوع مركز شيمي درماني در بيمارستان ميلاد خير داد .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر عبدالله روشن روز سه شنبه افزود: بيماران مبتلا به سرطان در تهران هزينه هاي گزافي را صرف شيمي درماني مي كنند كه با راه اندازي اين مركز بسياري از مشكلات اين بيماران حل خواهد شد.

وي گفت : در اين مركز پزشكان متخصص مستقر خواهند شد و در صورت لزوم امداد رساني به موقع را انجام مي دهند.

دكتر روشن ارتقاي  كمي و كيفي خدمات درماني در بخش درمان را از اهداف سال 82 اين سازمان ذكر كرد و افزود: هدف عمده سازمان تامين اجتماعي در سال جديد توجه به بيمارييهايي با ريسك بالا است . 

کد مطلب 1336

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