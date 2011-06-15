به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا نقدی در این نشست خبری که روز شنبه 28 خرداد ماه 1390 ساعت 11 صبح در محل مرکز آفرینشهای فرهنگی-هنری بسیج با حضور رسانه های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد، برنامه های گوناگون ستاد گرامیداشت شهدای مظلوم ترور و نفاق را در سراسر کشور اعلام می کند.

بر اساس این گزارش در گام نخست برنامه های اجرایی ستاد بزرگداشت شهدای ترور و مبارزه با نفاق دهه ای به مناسبت گرامی داشت سی امین سال شهادت دکتر بهشتی و یاران باوفایش برگزار خواهد شد که شامل مراسم های متنوعی در سطوح ملی بویژه در استان تهران است.

این دهه از سی ام خرداد همزمان با انفجار بمب در حرم مطهر امام رضا علیه السلام توسط منافقین آغاز می شود و تا یازدهم تیرماه و سالگرد شهادت آیت الله صدوقی ادامه خواهد داشت.



