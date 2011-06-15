  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

دومین نشست خبری نقدی در سال 90 شنبه برگزار می‌شود

دومین نشست خبری نقدی در سال 90 شنبه برگزار می‌شود

دومین نشست خبری رئیس سازمان بسیج مستضعفین در سال 1390 با رسانه های داخلی و خارجی شنبه هفته آینده برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا نقدی در این نشست خبری که روز شنبه 28 خرداد ماه 1390 ساعت 11 صبح در محل مرکز آفرینشهای فرهنگی-هنری بسیج با حضور رسانه های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد، برنامه های گوناگون ستاد گرامیداشت شهدای مظلوم ترور و نفاق را در سراسر کشور اعلام می کند.

بر اساس این گزارش در گام نخست برنامه های اجرایی ستاد بزرگداشت شهدای ترور و مبارزه با نفاق دهه ای به مناسبت گرامی داشت سی امین سال شهادت دکتر بهشتی و یاران باوفایش برگزار خواهد شد که شامل مراسم های متنوعی در سطوح ملی بویژه در استان تهران است.

این دهه از سی ام خرداد همزمان با انفجار بمب در حرم مطهر امام رضا علیه السلام توسط منافقین آغاز می شود و تا یازدهم تیرماه و سالگرد شهادت آیت الله صدوقی ادامه خواهد داشت.


 

کد مطلب 1336006

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها