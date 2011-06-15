زکات نباید دولتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه در محل ساختمان مرکزی کمیته امداد کشور همایش سراسری زکات با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی نماینده ولی فقیه در ستاد اقامه نماز و زکات، حسین انواری سرپرست کمیته انواری، حبیب الله عسگراولادی نماینده ولی فقیه در کمیته امداد و نمایندگان روحانی مستقر در استانهای کشور و متولیان جمع آوری زکات برگزار شد.

در این همایش حجت الاسلام قرائتی با اشاره به اینکه بیش از 3 هزار و 200 آیه و حدیث در مورد زکات وجود دارد گفت: اگر کمیته امداد از جمع آوری زکات شانه خالی کند این امر مهم بر زمین می ماند.

وی افزود: در مورد زکات باید بگویم که تبلیغ آن بر عهده روحانیون و اجرای آن بر عهده کمیته امداد است و هیچ سازمان دولتی هم در این امور داخل نمی شود.

رئیس ستاد اقامه نماز از ادامه سخنرانی خودداری کرد و از حاضران خواست تا مشکلات خود را مطرح کنند.

یکی از حاضران اظهار داشت: متاسفانه در سطح کلان کشور و میان مسئولان جلساتی با عنوان زکات دیده نمی شود ما صندوق زکات در روستاها نداریم و موضوع زکات در کتابها و مدارس دیده نشده است.

نماینده دیگری با اشاره به یکی از آیات قرآن گفت: خداوند هم برای افرادی که زکات می دهند فرموده است که باید تشویق شوند ولی در حال حاضر تنها راه تشویق معادلی است که دولت می دهد زیرا دولت موظف شده در ازای جمع کل زکات دریافت شده در سال همان مبلغ را به عنوان معادل پرداخت کند ولی در بسیاری از استانها این کار انجام نمی شود.

حجت الاسلام قرائتی در پاسخ گفت: در سالهای گذشته ما یک قول و وعیدی داشتیم با دولت مبنی بر این هر چقدر زکات جمع شد همانقدر دولت معادلش را بدهد. بعد دیدیم که این اقدام نیت و انگیزه زکات دهندگان را تحت تاثیر قرار داده و کاهش می دهد.

وی گفت: من در مورد این قول و قرار توبه کرده ام و اصلا معادل زکات را از دولت نمی خواهیم زیرا نمی خواهیم که زکات دولتی شود. باید رابطه ستاد زکات با دولت همانند ملحفه و پتو باشد که با یک سوزن وصل و با یک سوزن جدا می شود. آخوند و روحانی نباید دولتی شود آن وقت با تغییر رئیس جمهور یا دولت زکات هم تحت تاثیر قرار می گیرد.

قرائتی در ادامه این همایش به روحانیت توصیه کرد پیغمبر خدا از جانب قرآن تذکر داده است که اگر از خط ولایت و اسلام خارج شود با او برخورد می شود و خود خداوند در قرآن فرموده اند رگ گردنتان را می زنم. روحانیت هم باید بدانند که اگر رئیس جمهور هم از خط اسلام خارج شد باید قیچی شود مگر رئیس جمهور از پیغمبر بالاتر است؟

در ادامه این همایش حسین انواری سرپرست کمیته امداد با بیان اینکه زکات جنبه اقتصادی، فقر زدایی و گستره عدالت را دارد گفت: بحث دیگر زکات انسان سازی است و موضوع تزکیه مطرح است و نباید تحت تاثیر عوامل دیگر قرار بگیرد و عوامل باید تحت تاثیر زکات باشد.

موضوع دیگری که مطرح است بحث دریافت زکات است که باید مروجان و عاملان جمع آوری زکات ادب گرفتن زکات را رعایت کرده و اعتماد را به مردم ارائه کنند. زیرا زکات پول در آوردن نیست و یک فعالیت آدم سازی است. البته این را هم باید بگویم که بدون حضور روحانیت جمع آوری زکات امکانپذیر نیست.

سرپرست کمیته امداد گفت: برخی از روحانیونی که مسئول جمع آوری زکات در استانها هستند درخواست داشتند تا استخدام شوند در حالیکه روحانیت نباید استخدام شود و باید در امر زکات محور باشد. البته ما هم در ارائه خدمات هزینه های آنها را تامین می کنیم.

انواری در مورد بحث معادل زکات از سوی دولت گفت: برنامه دولت آن بوده که معادل زکات را بدهد ولی مردم در سال گذشته در پرداخت زکات پیشی گرفته و دولت نتوانست معادل را به درستی پرداخت کند که این یک نوع مشوق است و از آن استقبال می کنیم.