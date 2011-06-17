  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

مفهوم شادی در عصر روشنگری بررسی شد

مفهوم شادی در عصر روشنگری بررسی شد

مفهوم شادی در عصر روشنگری و در آرای متفکرانی چون روسو در قالب کتابی توسط ویواسوان سونی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مفهوم شادی یکی از مفاهیم مورد توجه برای اغلب متفکران قرن 18 میلادی بوده است.

نویسنده معتقد است اشتباهی که در دوران مدرن صورت گرفت ابتنای رفتار انسان بر اساس مفهوم شادی بود. در این دوران مفهوم شادی ملاک ارزیابی بسیاری از رویه‌های انسانی قرار گرفت.

نویسنده برای بررسی مفهوم شادی در میان آرای متفکران روشنگری به آرای کانت و اخلاق کانتی نظر می‌کند. او همچنین آرای فیلسوفان و متفکرانی چون ژان ژاک روسو و جفرسون را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده معتقد است مفهوم شادی در عصر مدرن به نوعی از اخلاق عاری شده است و به مفهومی سکولار تبدیل شده است. او در بررسی خود مفهوم شادی را در آرای متفکران یونان باستان مورد توجه قرار می‌دهد.

آرای ارسطو و تراژدیهای یونان باستان در بررسی مفهوم شادی در یونان باستان مورد توجه سونی بوده اند.

این کتاب با عنوان "سوگواری برای شادی" از سوی انتشارات دانشگاه کرنل آمریکا منتشر شده است.

کد مطلب 1336060

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه