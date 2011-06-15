صومعه سرا مقام دوم تولید ماهی در گیلان را دارد

رضا شاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صومعه سرا با قرارگرفتن درحاشیه تالاب بین المللی وبا دربرداشتن بیش از55 درصد ازمساحت تالاب و وجود رودخانه های متعدد فصلی و دائمی به یکی ازمستعدترین مناطق آبزی پروری استان تبدیل شده است.

وی اظهارداشت: این شهرستان با داشتن بیش از هزار و 400 هکتارمزرعه منفرد ماهیان گرم آبی، تولید بیش از هفت هزار تن انواع ماهیان گرم آبی درسال، تولید سه میلیون قطعه بچه ماهی گرم آبی، تولید 800 هزارقطعه بچه ماهی سردآبی و 150 هزارقطعه ماهی زینتی مقام دوم تولید ماهی در گیلان را دارد.

رئیس شیلات صومعه سرا به تشریح عملکرد این اداره اشاره کرد و گفت: محورعمده فعالیت این اداره صدورمجوزهای لازم پرورش ماهی برای آبزی پروران، اجرا و نظارت پروژه ماهی دارکردن آببندان ها، برگزاری دوره های آموزشی ترویجی پرورش ماهی، اجرا و نظارت پروژه کشت توام برنج و ماهی است.

وی خدمات شیلات صومعه سرا دربخش مزارع منفرد گرم آبی را ارزنده دانست و افزود: معرفی بهره برداران به بانک عامل برای دریافت تسهیلات به مبلغ شش میلیارد و422 میلیون ریال، اجرای پروژه ثبت اطلاعات آمارتولید در130 هکتارازمزارع گرم آبی شهرستان، صدورحواله کود شیمیایی برای 500 هکتاراز مزارع پرورش ماهی دراین بخش است.

شاد ادامه داد: معرفی بهره برداران به بانک عامل برای دریافت تسهیلات به مبلغ 184 میلیون و 433 هزارریال، اجرای پروژه ثبت اطلاعات آمارتولید درحدود 30 هکتارازآببندان های شهرستان، تحویل بچه ماهی رایگان به دهیاران و شوراهای اسلامی یا بهره برداران معرفی شده ازسوی شوراها به ازای هرهکتار دو هزار و 500 قطعه برای رهاسازی درآبندان ها ازهفته جهاد کشاورزی سال گذشته تا هفته جهاد کشاورزی سال جاری بوده است.