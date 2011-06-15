مسابقه طراحی سر در ورودی های مشهد بزودی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برلیانی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد: بارگاه منور رضوی به عنوان هویت پر رنگ شهر مشهد یاد کرد و اذعان داشت: مبادی ورودی مشهد باید به گونه‌ای طراحی شود که زائر به محض ورود، متوجه جایگاه معنوی شهر مقدس مشهد شود و خود را برای تشرف به بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) آماده کند.

وی با بیان اینکه باید در امر فرهنگ جهش‌ها و قدم‌های بلند برداشت، گفت: مسیر ورودی نیشابور واقع در منطقه هفت مشهد است، که فراخوان مسابقه با همکاری شهرداری منطقه هفت به صورت عمومی برگزار می‌شود.

برلیانی بر اهمیت ویژه‌ ورودی نیشابور به لحاظ فرهنگی و مذهبی تاکید و اضافه کرد: مشاور تهیه طرح نیز با توجه به ویژگیهای ائمه، تفسیر حدیث سلسلة‌الذهب و ورود بیشترین زائر، از مسیر نیشابور به مشهد به بررسی این محور از ابتدای جاده نیشابور تا میدان آزادی پرداخته است.

مدیر طراحی و بهسازی محیط شهری با اشاره به اینکه از توان اساتید مجرب کشوری جهت انتخاب طرح های برتر بهره‌گیری می‌شود، افزود: هم اکنون دبیرخانه فراخوان در حال شکل گیری است و برای ارسال آثار فرصتی مبنی بر دو ماه و نیم پیش بینی شده است.

وی افزود: طراحی ورودی قوچان از سه راه فردوسی تا میدان پارک، واقع در مناطق یک، دو، 10و 11 نیز در دستور کار شهرداری مشهد جهت برگزاری مسابقه کشوری قرار گرفته است که پس از برنامه ریزی‌های لازم اعلام فراخوان خواهد شد.