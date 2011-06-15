4700 نفر برای دریافت تسهیلات مسکن ثبت نام کردند

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: از مجموع 9 هزار و 363 خانواری که در روستاهای فاروج ساکن هستند، تاکنون چهار هزار و 750 نفر برای دریافت تسهیلات مسکن ثبت نام کرده اند و از این تعداد چهار هزار و 497 نفر به بانک عامل معرفی شدهاند.

وی تصریح کرد: از این تعداد چهار هزار و 332 نفر موفق به عقد قرارداد شده اند و دو هزار و 645 نفر هم پایان کار دریافت کرده اند.



محمدی افزود: در مجموع تاکنون33 درصد واحدهای روستایی پایان کار گرفته و 47 درصد هم عقد قرارداد داشته است.



وی با اشاره به فعالیت 30 ناظر فنی در پروژه های این شهرستان گفت: مهم ترین مسئله ای که مردم باید به آن توجه داشته باشند، شرایط مشارکت مدنی است.



به گفته مدیر کل بنیاد مسکن خراسان شمالی سود دوران مشارکت مدنی 18 درصد و سود فروش اقساطی چهار درصد است.



محمدی اذعان کرد: هر چه مدت باز پرداخت اقساط کوتاه تر باشد، مردم سود کمتری پرداخت می کنند.



وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکن مهر فاروج عنوان کرد: 375 واحد از این پروژه 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم به موقع برای تحویل به شهروندان آماده شود.