توسعه اقتصادی و صنعتی شهرهای مرزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح چهارشنبه در جمع تجار و بازرگانان شهرستان ماکو با اشاره به اینکه توجه به رشد و توسعه شهرهای مرزی در اولویت برنامه های استان قرار گرفته، افزود: توسعه باید عدالت محور بوده و به سمت شهرهای مرزی حرکت کند.

وی ضمن تاکید بر حضور فعال بخش خصوص در رشد و شکوفایی منطقه با بیان اینکه حضور تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران محلی در منطقه رشد و توسعه شهرستان را به همراه خواهد داشت، گفت: دولت از سرمایه گذاران متخصص و تولیداتی که دارای بازار فروش مطلوبی باشند حمایت می کند.

استاندار آذربایجان غربی در حاشیه این دیدار ازشهرک صنعتی شهرستان ماکو و تعدادی از واحدهای فعال در این شهرک از جمله واحد رادیاتور سازی، تولید دندانهای مصنوعی و لاستیک سازی بازدید کرد.

افتتاح تقاطع غیر همسطح بازرگان - ماکو، کلنگ زنی بلوار ولایت، افتتاح استخر شنای ماکو، بازدید از روند احداث مسکن مهر، حضور در شهرک صنعتی و بررسی مسائل و مشکلات فعالان بخش صنعت، بازدید از مجموعه تخلیه و بارگیری آغری بار، بازدید از گمرک بازرگان و دیدار با قشرهای مختلف مردم منطقه از جمله برنامه های سفر یکروزه استاندار آذربایجان غربی به شهرستان ماکو است.

بهره برداری از مجتمع انبارهای آغری بار ماکو

در ادامه سی و چهارمین سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی به شهرستان ماکو مجتمع انبارهای آغری بار ماکو شامل پنج هزار متر مربع انبار سرپوشیده، مجتمع رفاهی، استخر سرپوشیده به بهره برداری رسید .

این مجتمع در زیر بنای 17 هزار متر مربع و با صرف اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی اجرا شده است .

همچنین با حضور استاندار آذربایجان غربی احداث مجتمع رفاهی، خدماتی آغری بار ماکو آغاز شده و این مجتمع در 10 هزار متر مربع زیر بنا در مدت 2.5 سال احداث می شود .

با بهره برداری از این مجتمع که شامل رستوران، اورژانس، مسجد، کتابخانه و جایگاه سوخت دو منظوره خواهد بود برای یکصد نفر شغل ایجاد می شود.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه سفر یکروزه خود به شهرستان ماکو از بخش های مختلف بزرگترین پایانه مرز زمینی کشور بازدید کرد.

جلال زاده در بازدید از گمرک بازرگان با اشاره به اهمیت این گمرک در مبادلات اقتصادی کشور با جمهوری ترکیه و کشور های اروپایی، بر تقویت زیر ساخت های این گمرک تاکید کرد.