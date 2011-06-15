استفاده از ماسک کاغذی در هنگام گرد و غبار توصیه نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ماسکهای ویژه ای که برای این منظور طراحی شده است و با عنوان P1 و P2 عرضه می شود برای این شرایط تا حدی مناسب است.

در استفاده از ماسک باید به این نکات توجه کرد: 1- پوشیدن آنها باعث احساس گرما شده و معمولا راحت نیست. 2- اگر ماسک بطور کامل اطراف بینی و دهان را نپوشاند، مثلا برای افرادی که محاسن بلندی دارند و راه نفوذ برای هوا باقی باشد، تاثیر چندانی ندارد. 3- این ماسکها آلاینده های گازی هوا مانند منوکسید کربن را نمی گیرد. 4- تنفس با استفاده از ماسک از حالت معمولی دشوارتر است و افراد دارای سوابق بیماری قلبی عروقی و تنفسی باید با پزشک خود مشورت نمایند.

در مجموع استفاه از این ماسکها برای افراد سالم که ناچارند در زمان بروز پدیده گرد و غبار در بیرون بمانند، توصیه می شود.