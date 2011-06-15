برگزیدگان جشنواره "مائده های آسمانی" معرفی شدند

مشاور رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در امور بانوان صبح چهارشنبه در حاشیه اختتامیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: جشنواره "مائده های آسمانی" اولین جشنواره غذاهای سنتی و محلی ویژه همسران شاهد و ایثارگر تهران بزرگ بود، که برترینهای آن با رعایت دو مؤلفه کیفیت و تنوع، مورد انتخاب هیئت داوران قرار گرفتند.

بیتا جلالی فراهانی ادامه داد: برگزاری این جشنواره ها باعث ایجاد بستر لازم برای بروز توانایی بانوان شاهد و ایثارگر خواهد بود.

وی اضافه کرد: اشتغالزایی، تلاش برای تغییر سبک زندگی، فرهنگ سازی در زمینه تغذیه سالم و تغییرات روحی و روانی مثبت در این بانوان از جمله اهدافی بود که در برگزاری این جشنواره مدنظر قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: در این جشنواره بیش از 220 نفر از بانوان، 160 نوع غذای سنتی و محلی ارائه کردند که با نظر هیئت داوران، 10 غذای برگزیده انتخاب و توسط رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ از این بانوان تقدیر شد.

فراهانی افزود: محبوبه زال از منطقه 14، ریحانه سنگسری از منطقه دو، آذر میدخت بهرامی از منطقه 6و7، منیژه سلطانزاده از منطقه 6و7، نیلوفر فتحی از منطقه یک، زهره نسرین پور از منطقه یک، حمیده کورش از منطقه یک، افسانه محمدی از منطقه دو، اکرم گودرزی از منطقه 6و7 و مریم آقابحری از منطقه 8 به ترتیب توانستند مقام های اول تا دهم را به خود اختصاص دهند.