سامانه پاسخ به مسائل دامپزشکی در آذربایجان شرقی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهراد زندیه پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: این سامانه همزمان با هدف ارائه خدمات سریع و آسان دامپزشکی به عموم مردم، دریافت گزارشها مردمی در رابطه با تخلفها صورت گرفته در حوزه دامپزشکی و ایجاد امکان برقراری تماس به صورت 24 ساعته با اداره کل دامپزشکی استان راه اندازی شده است.

وی یادآور شد: حفظ و حراست از سرمایه های دامی کشور،‌ نظارت بر بهداشت و سلامت فرآورده‌های خام دامی از قبیل گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، شیر و لبنیات و پیشگیری و درمان بیماری های دام و طیور وظیفه سازمان دامپزشکی است.

وی از مردم خواست در صورت نیاز به خدمات مشاوره ای، درمانی و بهداشتی و یا ارائه گزارشهای تخلف بهداشتی در مراکز تولید و عرضه فراورده های خام دامی یا خودروهای حمل و جابه‌جایی آلایش‌های غیرخوراکی دام، مراتب را به شماره تلفن 1512 گزارش کنند.

زندیه اظهار داشت: سامانه پیام کوتاه 30009900660 نیز در خدمت همشهریان برای دریافت پیام های آنها در حوزه دامپزشکی است.

مدیر کل دامپزشکی استان تاکید کرد: با توجه به اهمیت سلامت و بهداشت فرآورده‌های خام دامی که ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارد، تمام موارد تخلف بهداشتی اماکن و مراکز تحت نظارت این اداره کل، از طریق مراجع قضایی پیگیری و با متخلفانی که موازین بهداشتی را رعایت نمی‌کنند به صورت جدی برخورد می شود.