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۲۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

زندیه خبر داد:

سامانه پاسخ به مسائل دامپزشکی در آذربایجان شرقی راه اندازی شد

سامانه پاسخ به مسائل دامپزشکی در آذربایجان شرقی راه اندازی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی از راه اندازی سامانه پاسخ به مسائل دامپزشکی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهراد زندیه پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: این سامانه همزمان با هدف ارائه خدمات سریع و آسان دامپزشکی به عموم مردم، دریافت گزارشها مردمی در رابطه با تخلفها صورت گرفته در حوزه دامپزشکی و ایجاد امکان برقراری تماس به صورت 24 ساعته با اداره کل دامپزشکی استان راه اندازی شده است.

وی یادآور شد: حفظ و حراست از سرمایه های دامی کشور،‌ نظارت بر بهداشت و سلامت فرآورده‌های خام دامی از قبیل گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، شیر و لبنیات و پیشگیری و درمان بیماری های دام و طیور وظیفه سازمان دامپزشکی است.

وی از مردم خواست در صورت نیاز به خدمات مشاوره ای، درمانی و بهداشتی و یا ارائه گزارشهای تخلف بهداشتی در مراکز تولید و عرضه فراورده های خام دامی یا خودروهای حمل و جابه‌جایی آلایش‌های غیرخوراکی دام، مراتب را به شماره تلفن 1512 گزارش کنند.

زندیه اظهار داشت: سامانه پیام کوتاه 30009900660 نیز در خدمت همشهریان برای دریافت پیام های آنها در حوزه دامپزشکی است.

مدیر کل دامپزشکی استان تاکید کرد: با توجه به اهمیت سلامت و بهداشت فرآورده‌های خام دامی که ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارد، تمام موارد تخلف بهداشتی اماکن و مراکز تحت نظارت این اداره کل، از طریق مراجع قضایی پیگیری و با متخلفانی که موازین بهداشتی را رعایت نمی‌کنند به صورت جدی برخورد می شود.

کد مطلب 1336160

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