حضور کهنوجی ها در معابر عمومی/ برق نیمی از کهنوج قطع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر بروز زمین لرزه های متوالی در کهنوج مردم این شهر همچنان بیرون از منازل مسکونی و پارکهای این شهر مستقر شده اند و این درحالی است که دمای هوا هم اکنون در شهر گرمسیر کهنوج در جنوب کرمان 48 درجه سانتیگراد گزارش شده گزارش شده است.

زمین لرزه صبح امروز موجب شد امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی این شهر لغو شود ضمن اینکه ارتباط تلفنی به دلیل بار سنگین تماسهای به این شهر بسیار مشکل شده است.

طبق گزارشهای رسیده گروههای امدادی از نزدیک ترین پایگاههای امدادی برای کمک رسانی به زلزله زدگان اعزام شده اند اما به گفته فرماندار کهنوج این زمین لرزه هیچ گونه تلفات جانی نداشته است.

این زمین لرزه علاوه بر کهنوج در شهرستانهای فاریاب و قلعه گنج نیز احساس شده است.

بر اثر بروز این زمین لرزه همچنین هم اکنون برق نیمی از شهر قطع است و فعالیت اکیپهای امدادی برای وصل مجدد برق ادامه دارد.

حسین خانه زر، رئیس هلال احمر چهار شهرستان جنوبی استان کرمان به خبرنگار مهر گفت: شدت زمین لرزه 5.3 ریشتری به حدی بود که مردم از منازل خارج شده اند اما بروز زمین لرزه های متوالی که به خوبی احساس می شوند موجب نگرانی مردم شده است.

وی از اعزام اکیپهای بررسی خسارات به مناطق مختلف کهنوج و روستاها خبر داد.

این مسئول ادامه داد: طبق بررسیهای صورت گرفته این زمین لرزه هیچ گونه خسارات جانی نداشته است و هم اکنون نیز آمادگی کافی برای امداد رسانی در صورت بروز زمین لرزه شدید وجود دارد.