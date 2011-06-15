کلنگ گازرسانی به بخشهای افشار و بزینه رود زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار زنجان در مراسم کلنگزنی پروژه بزرگ گازرسانی به بخشهای افشار و بزینهرود شهرستان خدابنده گفت: این پروژه با اعتبار 19 میلیارد تومان اجرا میشود که اختصاص چنین اعتباری برای یک پروژه در طول 32 سال گذشته، در این منطقه بیسابقه است.
وی اظهار داشت: اختصاص 19 میلیارد تومان برای اجرای 40 کیلومتر انتقال خطوط گاز در روستاهای آقجه گنبد و آقجه قیا بسیار خوب است که تا به امروز چنین اعتباری برای هیچ طرحی در نظر گرفته نشده است .
رئوفی نژاد یاد آور شد: به دنبال این سرمایه گذاری کار بزرگی در منطقه اتفاق می افتد و نیازها برای توسعه صنعتی و کشاورزی در منطقه حل می شود که در تولید و اشتغال بسیار مفید خواهد بود .
استاندار زنجان افزود: با انتقال خطوط گاز به این روستاها آب به اندازه کافی و انرژی برق به خوبی برای مردم امکان پذیر می شود .
وی گفت: تاکید دولت عدالت محور بر محرومیت زدایی از مناطق محروم است بنابراین اجرای این طرح بزرگترین طرح در منطقه و استان زنجان بوده و دولت درصدد توسعه این مناطق است.
رئوفی نژاد عنوان کرد : لوله ها تا آخر تیرماه باید آماده شود و در این راستا باید مدیران در آماده سازی زیرساختها مساعدت و تعامل لازم را داشته باشند و در عرض 16 ماه به بهره برداری برسد.
استاندار زنجان گفت: توسعه عمران شهری و روستایی در استان در جذب سرمایه گذار موثر است و ورود بخش خصوصی را مهیا می کند .
همچنین مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه اجرای این پروژه گازرسانی از ابتدای سالجاری و بدون کلنگزنی رسمی آغاز شده است، گفت: کل مسیر اجرای این پروژه 40 کیلومتربوده که تاکنون 8 کیلومتر از آن اجرا شده است.
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