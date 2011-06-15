کلنگ گازرسانی به بخشهای افشار و بزینه رود زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار زنجان در مراسم کلنگ‌زنی پروژه بزرگ گازرسانی به بخشهای افشار و بزینه‌رود شهرستان خدابنده گفت: این پروژه با اعتبار 19 میلیارد تومان اجرا می‌شود که اختصاص چنین اعتباری برای یک پروژه در طول 32 سال گذشته، در این منطقه بی‌سابقه است.

محمد رئوفی‌نژاد با بیان اینکه وجود امکاناتی اعم از برق، گاز، آب و راه برای توسعه همه‌ جانبه یک منطقه ضروری است، افزود: وجود گاز برای توسعه صنعت، تولید و اشتغال در هر منطقه‌ای لازم است و بخش‌ای افشار و بزینه‌رود که به نسبت از امکاناتی چون برق، آب و راه بهره‌ مندند، تا 16 ماه دیگر از نعمت گاز نیز برخوردار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه سهم استان از تسهیلات خطوط انتقال گاز در سال‌جاری 40 میلیارد تومان است، عنوان کرد: نیمی از این اعتبار یعنی 19 میلیارد تومان برای گازرسانی به بخش‌های افشار و بزینه‌رود شهرستان خدابنده اختصاص داده شده است.

رئوفی نژاد افزود: این حرکت در طول 32 سال گذشته بی سابقه بوده و این کار برکت خوبی را برای کشاورزان به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: اختصاص 19 میلیارد تومان برای اجرای 40 کیلومتر انتقال خطوط گاز در روستاهای آقجه گنبد و آقجه قیا بسیار خوب است که تا به امروز چنین اعتباری برای هیچ طرحی در نظر گرفته نشده است . رئوفی نژاد یاد آور شد: به دنبال این سرمایه گذاری کار بزرگی در منطقه اتفاق می افتد و نیازها برای توسعه صنعتی و کشاورزی در منطقه حل می شود که در تولید و اشتغال بسیار مفید خواهد بود . استاندار زنجان افزود: با انتقال خطوط گاز به این روستاها آب به اندازه کافی و انرژی برق به خوبی برای مردم امکان پذیر می شود . وی گفت: تاکید دولت عدالت محور بر محرومیت زدایی از مناطق محروم است بنابراین اجرای این طرح بزرگترین طرح در منطقه و استان زنجان بوده و دولت درصدد توسعه این مناطق است. رئوفی نژاد عنوان کرد : لوله ها تا آخر تیرماه باید آماده شود و در این راستا باید مدیران در آماده سازی زیرساختها مساعدت و تعامل لازم را داشته باشند و در عرض 16 ماه به بهره برداری برسد. استاندار زنجان گفت: توسعه عمران شهری و روستایی در استان در جذب سرمایه گذار موثر است و ورود بخش خصوصی را مهیا می کند . همچنین مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه اجرای این پروژه گازرسانی از ابتدای سال‌جاری و بدون کلنگ‌زنی رسمی آغاز شده است، گفت: کل مسیر اجرای این پروژه 40 کیلومتربوده که تاکنون 8 کیلومتر از آن اجرا شده است.

ابوالفضل سرایلو، اندازه خطوط انتقال گاز را 12 اینچ اعلام کرد و افزود: مدت اجرای این پروژه 16 ماه است.