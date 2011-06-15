تنها پل ترکه ای گیلان در آستانه اشرفیه ساخته می شود

علی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پل ترکه ای که بر روی رودخانه سفید رود و در مبادی ورودی شهر آستانه اشرفیه ساخته می شود یکی از پروژه های بسیار مهم و از پل های جدید در استان گیلان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه این پروژه جزء مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان است، اظهارداشت: ضلع غربی این پل دارای 16 پایه است و ضلع شرقی محوطه ساختمان آموزش فنی حرفه ای شهرستان را در برمی گیرد و باید تخریب شود.

فرماندار آستانه اشرفیه گفت: کل ساختمان فنی حرفه ای خوش سیرت در مسیر پل قرار دارد و وجود این مرکز نیز نیاز ضروری شهرستان است، کارگاههای متعدد آموزشی که امروز نیازجامعه بوده در آن دایر است.

وی افزود: با توجه به معضل بیکاری که در بخش های مختلف وجود دارد آموزش رایانه، معرق کاری، حسابداری، صنایع چوب، مکانیک، وسایل خانگی، خنک کننده و غیره مهارت های خوبی هستند که در این مرکز علاقه مندان فرا می گیرند.

باباخانی ادامه داد: براساس توافق به عمل آمده زمین خوبی با همکاری شهرداری انتخاب و مرکزآموزش فنی و حرفه ای خوش سیرت در آن ساخته خواهد شد فعلا تا زدن پایه های پل یک ساختمان اجاره ای از سوی شهرداری تامین و در اختیار مرکز فنی و حرفه ای شهرستان قرار می گیرد.

در پلهای ترکه ای، تابلیه به صورت یک صفحه صلب از یک طرف روی پایه های کناری (کوله ها) و دو پایه بلند میانی و از طرف دیگر به طور الاستیک روی کابلهای مورب تکیه کرده است.

این کابلها در تمام طول پل گسترش و بار وارده را به پایه های بلند میانی منتقل می کنند، این کابلها را می توان در دو صفحه قائم و به طور موازی در دو طرف تابلیه قرار داده و یا در جهت عرضی نیز به طور مورب و در امتداد محورطولی پل به پایه میانی متصل کرد.

همچنین در بعضی شرایط می توان از یک مجموعه کابل که در امتداد محور طولی پل قرار می گیرند، استفاده کرد، پایه های میانی پل به شکل I ، A یا H طرح شده و معمولا از فولاد یا بتن مسلح است.