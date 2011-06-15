تنها پل ترکه ای گیلان در آستانه اشرفیه ساخته می شود

علی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پل ترکه ای که بر روی رودخانه سفید رود و در مبادی ورودی شهر آستانه اشرفیه ساخته می شود یکی از پروژه های بسیار مهم و از پل های جدید در استان گیلان است.
وی همچنین با اشاره به اینکه این پروژه جزء مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان است، اظهارداشت: ضلع غربی این پل دارای 16 پایه است و ضلع شرقی محوطه ساختمان آموزش فنی حرفه ای شهرستان را در برمی گیرد و باید تخریب شود.
فرماندار آستانه اشرفیه گفت: کل ساختمان فنی حرفه ای خوش سیرت در مسیر پل قرار دارد و وجود این مرکز نیز نیاز ضروری شهرستان است، کارگاههای متعدد آموزشی که امروز نیازجامعه بوده در آن دایر است.
وی افزود: با توجه به معضل بیکاری که در بخش های مختلف وجود دارد آموزش رایانه، معرق کاری، حسابداری، صنایع چوب، مکانیک، وسایل خانگی، خنک کننده و غیره مهارت های خوبی هستند که در این مرکز علاقه مندان فرا می گیرند.
باباخانی ادامه داد: براساس توافق به عمل آمده زمین خوبی با همکاری شهرداری انتخاب و مرکزآموزش فنی و حرفه ای خوش سیرت در آن ساخته خواهد شد فعلا تا زدن پایه های پل یک ساختمان اجاره ای از سوی شهرداری تامین و در اختیار مرکز فنی و حرفه ای شهرستان قرار می گیرد.
در پلهای ترکه ای، تابلیه به صورت یک صفحه صلب از یک طرف روی پایه های کناری (کوله ها) و دو پایه بلند میانی و از طرف دیگر به طور الاستیک روی کابلهای مورب تکیه کرده است.
این کابلها در تمام طول پل گسترش و بار وارده را به پایه های بلند میانی منتقل می کنند، این کابلها را می توان در دو صفحه قائم و به طور موازی در دو طرف تابلیه قرار داده و یا در جهت عرضی نیز به طور مورب و در امتداد محورطولی پل به پایه میانی متصل کرد.
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