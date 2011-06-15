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۲۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۵

در سال زراعی جدید/

برداشت محصولات زراعی در مانه و سملقان 40 درصد کاهش یافت

برداشت محصولات زراعی در مانه و سملقان 40 درصد کاهش یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: فرماندار بجنورد گفت: کاهش بارندگی در سال زراعی جاری کاهش 40 درصدی تولید محصولات زراعی را در مانه و سملقان موجب شده است.

سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: کمبود بارندگی در سال زراعی جاری میزان تولید و برداشت محصولات کشاورزی به ویژه محصولات دیم را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به نظر کارشناسان کشاورزی استان درباره برداشت 200 هزار تن گندم در سال زراعی جاری تصریح کرد: از این مجموع قریب به 62 هزار تن سهم شهرستان مانه و سملقان است که قطب کشاورزی استان محسوب می شود.

وی تصریح کرد: نرخ حمل بار در سنوات گذشته براساس توافق طرفین بوده که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ قانونی مصوب و اعلام شده است.
کد مطلب 1336209

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