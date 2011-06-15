بازارچه" کوزه رش" در مرز ایران و ترکیه بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نظری پیش از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار سرکنسول ایران در ارزوم ترکیه با بیان اینکه بازگشایی بازارچه مرزی کوزه ‌رش رشد اقتصادی منطقه را در پی خواهد داشت، افزود: کشورهای همسایه و دوست، ایران و ترکیه دارای اشتراکات فرهنگی و مذهبی بسیاری بوده که این مهم ریشه در گذشته‌های بسیار دور داشته وهمین مشترکات فرهنگی و مذهبی، بهترین شرایط را برای افزایش همکاریهای دو جانبه فراهم کرده است.

وی با اشاره به توانمندیهای شهرستان سلماس در بخش‌های مختلف، اظهار داشت: در این راستا در صدد هستیم که در بخش های مختلف به ویژه فرهنگی، اقتصادی و آموزشی میزان همکاریها را با استانهای هم مرز ترکیه افزایش دهیم و ارتباط خود را با نقاط مختلف کشور همسایه استحکام بخشیم.

فرماندار سلماس با اشاره به امضای موافقت نامه بازگشایی بازارچه کوزه رش فی مابین معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر کشور ترکیه، بیان داشت:: با بازگشایی بازارچه مرزی کوزه رش طی شهریور ماه سال جاری، روند عمران، توسعه و رشد اقتصادی این شهرستان شتاب خواهد گرفت.

رضا قلیچ خان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزوم ترکیه نیز در این دیدار بر گسترش همکاری‌ها میان ایران و ترکیه در زمینه‌های مختلف تاکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از کشورهای قدرتمند اقتصادی در منطقه بوده و نقاط مشترک بسیاری میان دو کشور وجود دارد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزوم ترکیه در جریان سفر به شهرستان سماس از جاده مرزی سلماس کوزه رش و محل جدید التاسیس بازارچه مرزی کوزه رش این شهرستان بازدید کرد.

بازارچه مرزی کوزه رش در حدفاصل مرزهای ایران و ترکیه واقع شده و از چند سال پیش به حالت تعطیل درآمده است که با شروع به کار مجدد این بازارچه، تعداد بازارچه های فعال مرزی بین ایران و ترکیه به چهار بازارچه افزایش می یابد.

در حال حاضر پیله وران دو سوی مرز ایران و ترکیه در بازارچه های مرزی ساری سو در بازرگان، رازی در خوی و سرو در ارومیه به فعالیت بازرگانی می پردازند و بازگشایی بازارچه مرزی کوزه رش بر افزایش و گسترش سطح فعالیت های تجاری بین دو کشور ایران و ترکیه کمک موثری خواهد کرد.