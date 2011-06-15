پنج پلی کلینیک تخصصی پزشکی در اهواز ساخته می شود

فرهاد کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث و تجهیز این تعداد پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی از حدود پنج سال قبل در دستور کار سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت قرار گرفت اما به دلایل گوناگون با تاخیر رو به رو شد.

کلانتر افزود: نخستین چالش پیش رو در این زمینه، بحث تامین زمین مناسب در پنج منطقه شهر بود و با حل این مشکل با توجه به ویژگی ساختمانها، انتخاب پیمانکار واجد شرایط در روند اجرای کار وقفه ایجاد کرد.



وی ادامه داد: با رفع موانع اجرایی به سبب افزایش هزینه ها، نسبت به زمان تعریف پروژه ها درخواست افزایش اعتبار لازم به هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ارائه شد.



عضو اصلی هیئت مدیره سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اظهارکرد: هم اکنون این درخواست با نگاه مثبت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در دست بررسی است و انتظار می رود با موافقت این هیئت در سال جاری، شاهد آغاز کارهای اجرایی احداث این بناها باشیم.



کلانتری گفت: با احداث این تعداد پلی کلینیک، از شمار مراجعه کنندگان به بیمارستان بزرگ نفت اهواز کاسته و این بیمارستان روی فعالیت های فوق تخصصی متمرکز خواهد شد.



وی افزود: در طرح ساخت هر پلی کلینیک دو هزار متر مربع زیربنا در سه طبقه پیش بینی شده است و در آن بخشهای مختلف اورژانس، پزشکان تخصصی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، واحدهای آزمایشگاهی و رادیولوژی، بهداشت و طب صنعتی و بهداشت روان مدنظر قرار دارد.



سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت هم اکنون شش بیمارستان در سطح مناطق نفت خیز جنوب شامل اهواز، مسجدسلیمان، امیدیه، گچساران، آبادان و ماهشهر زیر پوشش دارد که بیمارستان 350 تختخوابی نفت اهواز بزرگ ترین و مجهزترین مجموعه های درمانی و تشخیصی در جنوب غرب کشور است.