باند سارقان مامور نما در اصفهان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسین زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: اعضای این باند متشکل از دو زن و دو مرد، خود را به شکل ماموران در می آوردند و با تهدید سلاح کمری تقلبی و سلاح سرد، طلا و وجوهات نقدی را از مالباختگان سرقت می کردند.
وی با اشاره به اینکه انگیزه سارقان از اخاذی و سرقت، تامین پول برای تهیه مواد مخدر شیشه بوده است،افزود: این فرد و همدستانش با عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: اعضای این باند مجموعا به پنج فقره اخاذی و سرقت اقرار کرده اند و متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
وی اضافه کرد: یکی از اعضای این باند از مجرمان حرفه ای و سابقه دار به نام "محمدرضا" است.
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