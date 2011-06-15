باند سارقان مامور نما در اصفهان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسین زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: اعضای این باند متشکل از دو زن و دو مرد، خود را به شکل ماموران در می آوردند و با تهدید سلاح کمری تقلبی و سلاح سرد، طلا و وجوهات نقدی را از مالباختگان سرقت می کردند.

وی با اشاره به اینکه انگیزه سارقان از اخاذی و سرقت، تامین پول برای تهیه مواد مخدر شیشه بوده است،افزود: این فرد و همدستانش با عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: اعضای این باند مجموعا به پنج فقره اخاذی و سرقت اقرار کرده اند و متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی اضافه کرد: یکی از اعضای این باند از مجرمان حرفه ای و سابقه دار به نام "محمدرضا" است.

انهدام دو باند قاچاق مواد مخدر در اصفهان

همچنین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با بیان اینکه ماموران اداره عملیات ویژه، در دو عملیات جداگانه دو باند قاچاق مواد مخدر را که با شگردهای خاص و پیچیده ای به تهیه و توزیع مواد می پرداختند، شناسایی و منهدم کردند، گفت: در این عملیات در مجموع 194 کیلو و 602 گرم تریاک و حشیش کشف و ضبط شد.

سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت: در این ارتباط 14نفر دستگیر شدند و سه دستگاه تریلی و سه دستگاه اتوبوس توقیف شد.