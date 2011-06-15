به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان سرو نقرهای 90، دومین نمایشگاه آثار اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران منتشر شد. این نمایشگاه در آبان ماه امسال، با حمایت ایکوگرادا، انجمن بینالمللی مجامع گرافیک، در خانه هنرمندان ایران، برگزار خواهد شد.
کیانوش غریبپور دبیر دومین نمایشگاه سرو نقرهای، یکی از ویژگیهای مهم این دوره را دقت در دستهبندی فعالیتهای حرفهای طراحان گرافیک دانست. او همچنین، ویژگی مهم دیگر نمایشگاه امسال را تصمیم شورای سیاستگذاری نمایشگاه در ایجاد فرصت حضور دست کم یک اثر از هر عضو انجمن، به نشانه رویکرد غیرسلیقهای به حرفه و اقدامی منطبق با حق طبیعی اعضا اعلام کرد.
به این ترتیب هرچند انجمن در تلاش مستمر خود برای رسیدن استانداردهای حرفه طراحی گرافیک، دقت نظر همیشگی خود را ادامه میدهد اما به قیمت توجه به گرایشهای مترقیتر، فعالیت بدنهی طراحی گرافیک ایران را نادیده نخواهد گرفت.
سرو نقرهای دوم، با 23 جایزه، در 23 رشته به قضاوت یک سال فعالیت همکاران عضو انجمن خواهد نشست. امسال، در کنار داوری آثار از سوی هیئت داوران، جایزهای هم به پوستر منتخب اعضا که با اکثریت آرا انتخاب خواهد شد، تعلق خواهد گرفت.
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