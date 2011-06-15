کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: لزوم حل مشکلات اقتصادی، اشتغال و مسکن جوانان در سال جهاد اقتصادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با حضور وزرا در صحن علنی مجلس جهت ارائه گزارشات اقتصادی موافقت کنند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سال جهاد اقتصادی نباید به سال درگیری و پیکار سیاسی تبدیل شود اظهار داشت: با ارائه گزارشات اقتصادی وزرا در صحن علنی مجلس توجه دولت و مجلس بر مسائل اقتصادی و حل مشکلات واقعی مردم متمرکز می شود.

به گزارش مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز چهارشنبه خود با درخواست وزرای تعاون، کار و امور اجتماعی، بهداشت و رئیس مرکز آمار برای حضور در صحن علنی مجلس جهت ارایه توضیحات موافقت کردند.



مجلس شورای اسلامی امروز با حضور 194 نماینده برای این مصوبه رای گیری کرد که با 129 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع تصویب شد.