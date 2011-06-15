اقدام جدی در زمینه مبارزه با مواد مخدر ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد کریمی گرایش جوانان در سنین پائین به استعمال مواد مخدر را زنگ خطری برای مسئولان بیان و اظهار داشت: بیکاری، مشکلات رفتاری، اختلاف خانوادگی و مشکلات تحصیلی از مهم ترین علل گرایش جوانان به اعتیاد مواد مخدر است.

وی تشدید مجازاتهای باز دارنده برای مبارزه با عاملان توزیع مواد مخدر را ضروری دانست و افزود: مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم جدی مسئولان و حرکتی جهادی در این زمینه است.

بخشدار مرکزی شهرستان اردل به نقش نهادها و ارگان ها در این زمینه اشاره و تصریح کرد: دستگاه های اجرایی حوزه فرهنگی باید زمینه را برای برچیدن این معضل اجتماعی از جامعه اسلامی مهیا کنند.

