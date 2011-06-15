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۲۵ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

اقدام جدی در زمینه مبارزه با مواد مخدر ضرورت دارد

اقدام جدی در زمینه مبارزه با مواد مخدر ضرورت دارد

اردل - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی شهرستان اردل با اشاره به گرایش جوانان به استعمال مواد مخدر صنعتی گفت: برنامه ریزی و اقدام جدی در زمینه مبارزه با مواد مخدر بیش از پیش لازم و ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد کریمی گرایش جوانان در سنین پائین به استعمال مواد مخدر را زنگ خطری برای مسئولان بیان و اظهار داشت: بیکاری، مشکلات رفتاری، اختلاف خانوادگی و مشکلات تحصیلی از مهم ترین علل گرایش جوانان به اعتیاد مواد مخدر است.

وی تشدید مجازاتهای باز دارنده برای مبارزه با عاملان توزیع مواد مخدر را ضروری دانست و افزود: مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم جدی مسئولان و حرکتی جهادی در این زمینه است.

بخشدار مرکزی شهرستان اردل به نقش نهادها و ارگان ها در این زمینه اشاره و تصریح کرد: دستگاه های اجرایی حوزه فرهنگی باید زمینه را برای برچیدن این معضل اجتماعی از جامعه اسلامی مهیا کنند.
 

کد مطلب 1336342

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