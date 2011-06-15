پاکستان پنج جاسوس سیا را دستگیر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز می نویسد: این ماموران و مخبرهای سازمان سیا اطلاعاتی را درباره مخفیگاه اسامه بن لادن رهبر القاعده به آمریکا داده بودند.

گفته شده است که یکی از بازداشت شدگان از افسران ارتش بوده که شماره پلاک ماشینهایی را که به محل سکونت بن لادن رفت و آمد می کردند، یادداشت می کرده است.



نیویورک تایمز به نقل از مقامهای آمریکایی خبر داده است که هنوز از سرنوشت ماموران سیا خبری در دست نیست.



گفته می شود که "لئون پنتا" رئیس فعلی سیا که دوره وی رو به اتمام است؛ بازداشت این جاسوسان را در سفر هفته گذشته خود به اسلام آباد، با مقامهای اطلاعاتی و نظامیان پاکستان در میان گذاشته است.



سازمان اطلاعات ارتش(آی اس آی) از هرگونه اظهار نظری در این باره خودداری کرد، اما ارتش حضور یک نظامی در بین جاسوسان را رد کرد.



ارتش پاکستان همچنین گزارش نیویورک تایمز در این باره را رد کرده است.



یک مقام امنیتی در پاکستان در عین حال گفت : چند نفری درباره ترور بن لادن دستگیر شده و هم اکنون در حال بازجویی هستند.

