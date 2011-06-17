  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

با مصوبه شورای گسترش؛

دکتری مهندسی برق در دانشگاه صنعت آب و برق راه اندازی شد

دکتری مهندسی برق در دانشگاه صنعت آب و برق راه اندازی شد

شورای گسترش آموزش عالی دوره دکتری مهندسی برق در دانشگاه صنعت آب و برق و سه رشته کارشناسی ارشد را تصویب و راه اندازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعت آب و برق با تصویب دوره دکتری مهندسی برق قصد دارد تا دانشجویان دکتری در حوزه برق را در بررسی و حل مسائل واقعی صنعت برق مشارکت دهد.

همچنین، سه رشته کارشناسی ارشد از مهرماه 90 در این دانشگاه راه اندازی می شود.

اسامی رشته ها به این شرح است: کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت - مدیریت و کنترل شبکه های قدرت، کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت - حفاظت شبکه و کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی.

بر این اساس، 24 دانشجو از مهرماه 90 در این سه گرایش پذیرفته می شوند.

کد مطلب 1336378

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها