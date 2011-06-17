دکتری مهندسی برق در دانشگاه صنعت آب و برق راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعت آب و برق با تصویب دوره دکتری مهندسی برق قصد دارد تا دانشجویان دکتری در حوزه برق را در بررسی و حل مسائل واقعی صنعت برق مشارکت دهد.

همچنین، سه رشته کارشناسی ارشد از مهرماه 90 در این دانشگاه راه اندازی می شود.

اسامی رشته ها به این شرح است: کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت - مدیریت و کنترل شبکه های قدرت، کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت - حفاظت شبکه و کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی.

بر این اساس، 24 دانشجو از مهرماه 90 در این سه گرایش پذیرفته می شوند.