تصویر 10 کاریکاتور؛ از صلح شیشه ای خاورمیانه تا شطرنج خونین قذافی!

به گزارش خبرگزاری مهر در کاریکاتورهای امروز، بازی شطرنج قذافی زیر بمباران ناتو مورد توجه قرار گرفته است.

راههای فرار قذافی؛ فقط مرگ

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به نزدیک شدن به زمان سقوط قذافی و نبود هر گونه راه فراری برای وی خبر دارد.

گور دسته جمعی بخشش، انسانیت و شرف!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری از زیر پاگذاشتن بخشش، انسانیت و شرافت توسط حاکمان عرب توجه دارد.

صلح شیشه ای خاورمیانه

روزنامه عکاظ عربستان امروز در کاریکاتوری به ناپایداری هر گونه توافق صلحی در خاورمیانه توجه دارد.

سیاستهای غرب در لیبی

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به تعارض سیاستهای غرب و روسیه در مسئله لیبی توجه دارد.

دیکتاتور ضد رسانه

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به فعالیت دیکتاتورها علیه رسانه های جمعی توجه دارد.

آخرین مهره بازی

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به بازی شطرنج قذافی و رئیس اتحادیه بین المللی شطرنج در طرابلس توجه دارد که زیر بمباران ناتو انجام شد.

حقوق فلسطینیان

پایگاه خبری الجزیره امروز در کاریکاتوری به از بین رفتن حق تعیین سرنوشت و حق بازگشت آوارگان فلسطینی توجه دارد که در سایه حمایتهای آمریکا از تل آویو و اشتباهات اعراب انجام می شود.

شطرنج خونین قذافی؛ بدون شرح

الوطن عربستان

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