آماده باش در مواجهه با "ای کولای"/ توطئه علیه وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهداشت و درمان کشور در روزهای اخیر شاهد اخبار و رویدادهای متنوع و متعددی بوده است که چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

آماده باش وزارت بهداشت در مقابل "ای کولای" اروپا

شیوع بیماری "ای کولای" در مناطقی از اروپا به ویژه کشور آلمان و مرگ و میر تعداد زیادی از مبتلایان به این بیماری در روزهای گذشته، باعث شده که مسئولان وزارت بهداشت تدابیر جدی در مواجهه با این بیماری به کار بسته اند.

برهمین اساس، دکتر کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از ممنوع شدن ورود هرگونه سبزیجات، صیفی‌جات و جوانه‌های گیاهی به کشور خبر داده و عنوان داشته است که راهنمایی برای مسافران هواپیماهایی که از اروپا به سمت ایران می‌آیند تدوین و ارسال شده و در آن گوشزد شده اگر علایم بیماری در این افراد وجود داشت حتماً باید به مراکز درمانی مراجعه کنند و اگر همراهشان سبزیجات و صیفی‌جات و جوانه غلات بود باید آنها را به پایگاه‌های بهداشت مرزی مستقر در فرودگاهها تحویل دهند.

باکتری ای کولای در اروپا تاکنون 31 نفر را کشته و سه هزار نفر را مبتلا کرده است.

توطئه رهاسازی بیماران برای تخریب وزارت بهداشت

بعد از اینکه ماجرای رهاسازی دو بیمار بیمارستان امام خمینی (ره) ، سرو صدای زیادی به پا کرد و باعث شد تا وزارت بهداشت واکنشهای مختلفی در مواجهه با اتفاق ناخوشایند نشان دهد، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور این ماجرا را یک توطئه برای تخریب وزارت بهداشت و نظام سلامت کشور عنوان کرده و گفته است که عوامل این توطئه را باید شناسایی و به مردم معرفی کنیم.

از سوی دیگر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در واکنش به این اظهار نظر گفته است که دادستانی بر اساس عدله موجود متهمان را تعقیب می کند و در همان زمان تحقیقات گسترده ای را آغاز کردیم. از وزارت بهداشت هم خواستیم اگر مدارکی مبنی بر توطئه دارند ارائه کنند و تا این لحظه که پرونده به دادگاه ارسال شده است دلیلی برای توطئه به پرونده اضافه نشد.

البته دادستان تهران این را هم خطاب به مسئولان وزارت بهداشت و کسانی که ادعا می کنند توطئه ای وجود داشته ، گفته است که اگر ادعاهای آقای رحیمی ثابت نشود، مصداق نشر اکاذیب است.

اختلاف 100 میلیونی کارانه پزشک و پرستاران

غضنفر میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران در آغاز به کار سومین دوره تشکیل سازمان نظام پرستاری به شدت از کارانه دریافتی پرستاران انتقاد کرد.

وی گفته است که در حال حاضر دریافتی 100 میلیونی کادر غیر پرستاری را در مقابل کارانه 10 هزارتومانی گروه پرستاری داریم که این موضوع با هیچ قانون و عدالتی همخوانی ندارد.

میرزابیگی به نمایندگی از جامعه پرستاری اعلام کرده است که هر زمان مجلس و دولت تصمیم گرفت کارانه ها را حذف کند، پرستاران اولین گروهی هستند که از این اقدام استقبال می کنند. اما اگر قرار است کارانه ای داده شود، باید بر اساس خدماتی باشد که ارائه می شود.

به گفته میرزابیگی، پرستاران هم اکنون 517 خدمت ارائه می دهند که متاسفانه دیده نمی شود.

2.5 میلیون اهدا کننده خون در کشور

دکتر حسن ابوالقاسمی ، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفته است که سال گذشته 2.5 میلیون نفر در کشور خون اهدا کردند.

وی همچنین عنوان داشته که ایران در منطقه خاورمیانه به ازای هر 3/25 در هر هزار نفر جمعیت بالاترین میزان اهدای خون را به خود اختصاص داده است.