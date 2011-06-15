جشن دانش آموختگان نیم قرن پیش پردیس کشاورزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از سال گذشته مراسمی تحت عنوان جشن دانش آموختگان نیم قرن پیش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

امسال نیز طبق هماهنگی های به عمل آمده، برگزاری جشن دانش آموختگان سال 1340 پردیس که بیش از هفتاد نفر هستند، انجام می شود.

این مراسم از ساعت 9 و سی دقیقه صبح روز شانزدهم تیرماه سال جاری در محل تالار اجتماعات دانشکده اقتصاد برگزار می شود.

مراسم ویژه دانش آموختگان سال 1339 سال گذشته برگزار شد

اولین دوره این مراسم، ویژه دانش آموختگان سال 1339 ، در سال گذشته با شرکت بیش از صد نفر، در تاریخ 15 مهرماه سال گذشته89 با شکوه خاصی برگزار شده است.

این مراسم شامل برنامه های مختلف از جمله خیر مقدم ریاست پردیس و ارائه گزارشی از برنامه ها و تحولات پردیس و پخش کلیپ از عکسهای قدیمی می شود.

همچنین سخنرانی یکی از دانش آموختگان و ذکر خاطره، پخش کلیپ دوم از عکسهای قدیمی و اهدای لوح و یادمان جشن به دانش آموختگان 1340، تهیه عکس یادگاری و صرف ناهار در باشگاه از دیگر برنامه ها است.

.یزدی صمدی اجرا و مدیریت این برنامه را بر عهده خواهد داشت.