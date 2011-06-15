14 هزار گلستانی برای اعتکاف ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در ستاد اعتکاف گفت: بیش از 150 مسجد در استان آماده پذیرایی از معتکفین است.

وی اظهار داشت: روایات بسیاری در فضیلت ماه های رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان آمده است بطوریکه از از این ماهها بعنوان فصل عبادت یاد شده است.

وی افزود: یکی از اعمال مستحب در ماه رجب، اعتکاف است، مسلمانان روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب در مساجد جامع گرد هم می آیند و برای نزدیکی به خدا، به مدت سه روز با رعایت آداب و احکام خاص به عبادت می پردازند.

ولی نژاد اذعان داشت: اعتکاف، نوعی سیر و سلوک و سیاحتی عرفانی است که از گذر آن زمینه رشد معنوی و کمالات اخلاقی در انسان فراهم می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: اعتکاف، تجلی خداپرستی است و همه جلوه های عبادت مانند نماز، روزه، شب زنده داری، تلاوت قرآن، نماز شب، ذکر، دعا و مناجات در آن خلاصه شده است.

ولی نژاد افزود: این اداره کل 145 مبلغ و مبلغه را جهت برگزاری کلاسهای احکام، عقاید، اخلاق، گفتمان دینی، مشاوره، جلسات پرسش و پاسخ و....به مساجد برگزار کننده اعتکاف اعزام خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در پایان اظهار داشت: در ایام اعتکاف برنامه های مختلف دینی، مذهبی و فرهنگی برای معتکفین برگزار خواهد شد.