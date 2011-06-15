وزیر اقتصاد به وین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در راس هیئتی عالیرتبه متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بهروز علیشیری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری برای شرکت در سی ودومین اجلاس شورای وزیران صندوق اوپک عازم وین شد.

قرار است وزیر اقتصاد کشورمان در روز 27 خردادماه سال جاری در این اجلاس سخنرانی کند.

ایران به عنوان یکی ازاعضای فعال صندوق اوپک ،همواره نقش مؤثری در تصمیم گیریهای اساسی آن داشته است. در حال حاضر12 کشور اعم از الجزایر، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، گابن و ونزوئلا به عنوان اعضای صندوق هستند.